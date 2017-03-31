31 Mart 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler tam tamına 8 tane ancak biz arasından her zamanki gibi birini seçtik.

Resmen koskoca Mart ayını da bitirdik ve elimizde en baldan tatlı Logan var. Mart ayının bize kazandırdığı en güzel şey aslında bir veda oldu anlayacağınız. Bu hafta vizyona giren filmlerde uzun zamandır beklenen bir film var. Hepiniz Ghost in the Shell‘i beklerken bazılarımız da aslında Boss Baby‘i bekliyordu 🙂

Bu hafta toplam vizyona giren film sayısı sekiz (8). Bütün filmleri size kısaca tanıtıp; Haftanın Filmi olan yapımı seçiyor olacağız. Koca bir haftanın yorgunluğunu atmanın en güzel yolu mis gibi bir film izlemek değildir de nedir?

31 Mart 2017 Vizyondaki Filmler

Kabuktaki Hayalet Patron Bebek Umut Bahçesi Biz Size Döneriz Sarıkamış Çocukları Aşk Uykusu Nocturama: Paris Yanıyor Hizmetçi

Aşk Uykusu

Bu hafta izlemeyi tercih edeceğiniz film olursa gerçek bir hikaye anlattığını bilmeniz gerekir. Aldatılan bir kadının dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için uğraşırken, bir yandan da aldatılmanın psikolojik yıkıntısından kurtulmaya çalışmasını konu ediyor. Yönetmenliğini Nisan Akman’ın yaptığı filmin senaryosunu ise Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme aldı. Filmin başrollerinde ise Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy ve Hande Subaşı yer alıyor.

Biz Size Döneriz

Biz Size Döneriz filmi, Akın, Lale, Defne, Yusuf, Nur ve Cahit adında üniversiteden yeni mezun olmuş altı yakın arkadaşın İstanbul’da iş bulma ve hayatlarındaki en ciddi başlangıçlar için ilk adımlarını atma hikayesini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta’nın oturduğu yerli yapım Biz Size Döneriz’in başrollerini Hande Soral, Bestemsu Özdemir, Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram paylaşıyor.

Sarıkamış Çocukları

1915 yılında aynı köyde iki arkadaş olan Mehmet ve Yusuf babaları Sarıkamış’ta çeteciler tarafından öldürülür. İki çocuğun abisi ise Sarıkamış cephesinde savaştadır. Bir yolunu bulup abilerinin yanına cepheye gitmeye kararlı olan Mehmet ve Yusuf yaşadıkları konu ediliyor. Yönetmenliğini Can Ulkay ve Mutlu Karadoğan’ın beraber üstlendiği tarihi, savaş dramında Burç Kümbetlioğlu, Sılay Ünal, Cengiz Hayta Yusuf Ata Yılmaz gibi isimler var.

Umut Bahçesi

Başrollerini Jessica Chastain, Johan Heldenbergh ve Daniel Brühl’ün üstlendiği gerçek hikayeden uyarlama yapımın yönetmen koltuğunda Niki Caro oturuyor. Polonyalı Antonina Żabiński ve eşi Dr. Jan Żabiński sakin bir hayat sürmekte olan bir çifttir. Üstlendikleri Varşova Hayvanat Bahçesi’ni yönetmektedirler. Bahçe Jan’ın sorumluluğunda ve Antonina’nın üstlendiği bakımıyla capcanlı bir yer haline gelmiştir. Ancak 1939 yılında ülkelerini Naziler işgal eder.

Nocturama: Paris Yanıyor

Farklı geçmişlere sahip, yorgun toplumdan sıkılmış bir grup genç, metro hatları ve caddeler arasında rastgele bir gezintiye çıkar. Yolculuğa başladıkları noktada tekrar bir araya gelirler. Aslında altında bir plan yattığını görüyor olacaksınız. Bertrand Bonello yönetmen koltuğunda oturuyor.

Hizmetçi

Film, Sarah Waters’nın Fingersimth adlı romanının modern bir Kore uyarlamasıdır. Filmin yönetmenliğini Chan-wook Park üstleniyor. 1930’lar da geçen hikayede kendisini Kont olarak tanıtan bir dolandırıcı gizemli ve saf görünen Japon varis Leydi Hideko’nun zenginliğini ele geçirmek için onu kendisine aşık etmeyi planlar. Sook-hee’yi ise ona yardım etmesi için hizmetçi olarak kiralar. Ancak bu hizmetçinin hanımefendisine delicesine aşık olması işleri karıştırır.

Patron Bebek

Benim için haftanın filmi olan yapım. Seslendirmesini ünlü oyuncular Alec Baldwin ve Steve Buscemi’nin üstlendiği animasyon-komedinin senaryosunu Marla Frazee’nin kitabından Michael McCullers uyarladı. Filmin yönetmenliğini ise Tom McGrath üstleniyor. Tim 7 yaşında bir çocuktur ve en büyük hayali bir köpek sahibi olmaktır. Ancak annesi ve babası küçük bir bebeği evlat edinmiştir. Fakat bebek ile ilgili bilmedikleri bir şeyler var…

31 Mart 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Ghost in the Shell

Mamoru Oshii imzalı, 1995 yapımı ünlü animasyon filmi Ghost in the Shell’in live-action uyarlaması olan film 9. birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-sayborg hibritin hikayesini konu alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binochet, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Kaori Momoi yer alıyor. Ünlü Kodansha Comics manga dizisinden esinlenilen filmin yazarı ve illüstratörü Masamune Shirow.

Detay; Scarlett Johansson, daha önceki bilimkurgu filmi Under The Skin (2013)’deki gibi bu filmde de çıplak görünüyor.. Ayrıca Scarlett Johansson ve Pilou Asbæk daha önce Lucy‘de (2014) birlikte rol aldı.

Ghost in the Shell Fragmanı