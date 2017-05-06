5 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın En İzlenesi Filmi

5 Mayıs 2017 vizyondaki filmler listesi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler sayıca 11 ancak T2 Trainspotting‘i izlemeden tabii ki olmaz! Neyse devam edelim…

Bir vizyon haftasında daha birlikteyiz. Bu hafta vizyondaki filmlerin çoğu dönüp bakmayacağınız filmler o yüzden eğer hala Galaksinin Koruyucuları 2’yi izlemediyseniz ona koşun. Yok izledim diyorsanız; buyurun yazının devamına.. Bu hafta vizyona giren film sayısı onbir (11). Bakalım bu filmler nelermiş:

5 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler

Gerçeğin İki Yüzü Derinlere Yolculuk Çılgın Ziyaretçiler 3 Gamba: Macera Çetesi Umudun Kıyısında Eski Sevgili Baş Belası Çam Yarması Saplantı T2 Trainspotting 666 Cin Musallatı

Gerçeğin İki Yüzü

Erin Dignam’ın senaryosunu yazıp ünlü aktör Sean Penn’in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Charlize Theron, Javier Bardem ve Adèle Exarchopoulos paylaşıyor. Yetenekli ve çekici bir doktor Afrika’nın çatışma bölgelerinden birinde görevini sürdürmektedir ve bu esnada aynı bölgede çalışan birine aşık olur.

Derinliklere Yolculuk

1946’da henüz çocukken ilk kez babasıyla denize dalan Philippe, 10 yıl sonra meşhur Calypso gemisinde babasıyla yeniden karşılaşır. Ancak uluslararası şöhret ile birlikte babası çok değişmiş ve insanlara solungaç takmak gibi delice fikirlere kapılmıştır. Film Fransız yapımı bir dram.

Çılgın Ziyaretçiler 3

Yönetmenliğini Jean-Marie Poiré’nin üstlendiği filmin senaryosunda Poiré’nin yanı sırra başrol Christian Clavier’ın da imzası var. Şövalye Godefroy de Montmirail ve yetiştirdiği şövalye adayı Jacquouille 1793 yılında yaşamaktadır. Zincirlerinden kurtulmak için hileye başvuran ikili, Montmirail ailesinin tehlikeli kaçışına katılırlar. Amaç ise zaman yolculuğudur.

Gamba Macera Çetesi

İki fare, Gamba ve Mampuku, büyük bir şehirde yaşarlar. Gamba hayatı boyunca şehirde büyüdüğü için, denizin ne olduğunu bilmiyordur. Mampuku ona denizin düşünülemez derecede büyük bir su birikintisi olduğunu söylediğinde, Gamba derhal gidip görmeye karar verir. Film aynı zamanda müzikleriyle 2015 International Film Music Critics Ödülleri’nde de “En İyi Animasyon Yapım Müziği” dalında adaylık kazandı.

Umudun Kıyısında

Ufuk İstanbul’da yaşayan bir fotoğraf sanatçısıdır. Bir gün ani bir baygınlık geçirmesiyle gözlerini hastanede açar. Hastane odasını Umut isimli bir delikanlıyla paylaşmaktadır ve Umut, Ufuk’un tam tersidir. Hayat doludur, neşelidir ve iyimserdir. Bakalım bu iki zıt kutup neler yaşayacak. Yönetmen koltuğunda Haydar Işık’ın oturduğu filmin başrollerini Levent Sülün, Burçin Abdullah ve Fırat Can Aydın üstleniyor.

Eski Sevgili

Romantik-Komedi deyince akan sular bir duruyor. Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman’ın başrollerini üstlendiği film, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti temel alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh otururken, filmin yapımcıları ise Zekayi Kavrazlı ve Avni Sezen.

Baş Belası

Yönetmenliğini Tolga Baş’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Çetin Altay ve Selen Seyven başı çekerken kendilerine Mesut Yar, Uğur İzgi, Yakup Yavru ve Ender Gülçiçek eşlik ediyor. Komedi türündeki filmin senaryosu ise Yücel Öztürk’e ait. Asya’nın Çanakkale yolculuğu sırasında tanıştığı biri ile geçen hikayesi konu ediliyor.

Çam Yarması

Sefa Özçelik’in yönettiği komedi filmin senaryosunu Murat Kuşçu ile Tuğrul Geylan kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ferdi Kurtuldu, Murat Kuşçu, Dilber Ay var. İstanbullu, hali vakti yerinde, zengin ve otuzlu yaşlarında bir çiftin çocukları olmamaktadır. Bu nedenle yetimhaneden evlat edinmeye karar verirler ancak gelişen sürpriz olaylar neticesinde bir yerine üç tane evlat edinmek zorunda kalırlar.

666 Cin Musallatı

Korku ve gerilim senaryoları yazıp satarak geçinen Gürkan, sosyal medyada dikkatini çeken sıra dışı bir haberdeki yaşananları araştırmaya başlar. Güzel bir hikâye yakalayabileceğini düşünen Gürkan bunun için İstanbul’dan Fethiye-Kayaköy’e seyahat eder. Bu esnada başına geleceklerden habersizdir. Yönetmenliği Fuat Yılmaz yapıyor.

Saplantı

Başrollerini Katherine Heigl ve Rosario Dawson’ın paylaştığı gerilim türü yapımın yönetmen koltuğunda Denise Di Novi oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Geoff Stults, Isabella Rice, Simon Kassianides, Whitney Cummings ve Robert Wisdom da bulunuyor. Tessa Connover eşiyle boşanmış bir kadındır. Ayrılığın acısıyla zar zor baş edebilen kadının hayatı eski kocası David’in vurduğu bir darbeyle daha sallanır.

5 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: T2: Trainspotting

1996 yılında vizyona girdikten sonra olay yaratan Trainspotting‘in devam filmi T2 Trainspotting‘nin de yönetmenliğini Danny Boyle üstleniyor. Uyarlandığı devam kitabının adı “Porno” idi ancak filmin adı değiştirildi.

Filmin başrollerinde ise tanıdık simalar Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller ve Ewen Bremner yeniden sahne alıyor.

Mark hayatının en büyük vurgununu yapıp kendi payının yanı sıra arkadaşlarının payını da alıp kaçtıktan sonra 20 yıl geçmiştir. Attığı bu büyük kazıktan sonra kaçıp Amsterdam’a yerleşen Mark Renton’un düzenli bir işi ve aile hayatı vardır. Peki o neden 20 yıl sonra İskoçya’ya geri döner?

T2 Trainspoting Fragmanı

5 Mayıs 2017 vizyondaki filmler de böylece bitti. Pek tabii ki son karar sizin ama bizi dinlemekte de fayda var. Bir şey biliyor ve söylüyoruz en nihayetinde…