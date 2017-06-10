9 Haziran 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler sayıca tam 10 adet ama Mumya gelmiş izlenmez mi?

Madem hala yaz gelmedi ve gökyüzünün karartısı içimize işledi, o zaman bizi kurtaracak tek aydınlık sinema salonlarımızın ta kendisidir. Bu hafta vizyona giren filmleri konuşmadan önce belirtmek isterim ki; eğer hala Wonder Woman izlemeyeniniz varsa, öncelik kendisinindir. Bu hafta vizyona giren film sayısı; 10. Oldukça fazla film olduğu için arasından illaki güzel bir film bulacaksınız ancak biz sizin için haftanın favori filmini seçtik bile. Öncelikle vizyondaki filmlere kısaca göz atıp, ardından haftanın filmi hakkında konuşalım.

9 Haziran 2017 Vizyondaki Filmler

Salur Kazan: Zoraki Kahraman 11 Kedi Dokuzuncu Hayat Mumya Prenses ve Kurbağa Vampir Cehennemi: İstila Neşeli Dalgalar: Dalgamanya Çünkü Onu Çok Sevdim Bir Nefes

Salur Kazan: Zoraki Kahraman

Senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak’ın üstlendiği film projesi Salur Kazan: Zoraki Kahraman’da BKM yapımcılığını üstlenirken, filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz gibi isimler var. Salur Kazan: Zoraki Kahraman’da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Burak Aksak’ın parmağı varsa, izlemekte fayda vardır.

Dokuzuncu Hayat

Liz Jensen’ın çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan yapım bilim kurgu ile fantastik türlerinin sınırlarını genişletiyor. 9 yaşındaki Louis Drax’ı temel alan filmde 9 yaşına dek 8 ölümcül kazayı atlatmış olan küçük çocuğun, 9. yaş gününde bir uçurumdan düşmesi konu ediniyor. Filmin başrollerinde Grinin Elli Tonu ile akılları alan Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul yer alıyor.

Prenses ve Kurbağa

Prenses, kurbağa ve diğer hayvan arkadaşları krallıklarını kurtarmak için güçlerini birleştirirler. Animasyon yapımın yönetmenliğini Richard Rich üstleniyor.

11

Can Varol’un yönettiği filmin senaryosunu Ali Cumhur Demir kaleme aldı. Başrollerinde ise Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar ve Cansu Şahin yer alıyor. Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep; otoskopi rahatsızlığı bulunduğu için, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi almaktadır. Bir gün ileri düzeyde sanrılar yaşayan Zeynep, psikoloğunun önerisini reddederek tedaviden kaçar ve kendisini takip eden diğer kendisi ile yaşama alışmaya karar verir. Enteresan bir konuya sahip olduğu için tercih etme sebebi olabilir.

Vampir Cehennemi: İstila

Korku-Aksiyon türü film, Martin’in hikayesini anlatıyor. Yeni Cennet adlı kurtarılmış bölgedeki evi yok edilen Martin Amerika’nın bataklıklarında yalnız başına kalmıştır. Evini yok edenler ise yeniden canlandırılmış bir vampir kardeşliği ve liderleridir. Yani illaki vampir görmek istiyorsanız daha iyi yapımları evinizden izleyebilirsiniz.

Neşeli Dalgalar: Dalgamanya

Sevilen animasyon Neşeli Dalgalar’ın 2. devam halkasının yönetmen koltuğunda Henry Yu oturuyor. Senaryosunu ise Abdul Williams kaleme aldı. Cody ve arkadaşları, sörf dünyasının en çılgın takımı Hang Five ile birlikte dünyanın en meşhur efsanevi sörf mekanına bir yolculuğa çıkar.

Çünkü Onu Çok Sevdim

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Erdoğan Koç’un üstlendiği romantik dram filmi Çünkü Onu Çok Sevdim’in başrollerini Emre Kanat ve Aysu Alev Aygün üstleniyor. Kendini karakalem çizimlere adamış ve en büyük hayali İtalya’da resim eğitimi alıp kendini geliştirmek olan Emre, günün birinde hayatının aşkı ile tanışınca planları altüst oluyor. Duygusallığa boğulmak isteyenleri böyle alalım.

Kedi

Belgesel, Ceyda Torun imzasını taşımaktadır. Benim için haftanın favori filmi tabi ki bu belgesel. Çünkü kediseverlik bunu gerektirir. Başrollerinde İstanbul sokaklarının sıcak sakinleri olan kedilerin yer aldığı belgeselde, bu küçük dostlarımız yaşadıkları sıkıntılara ışık tutulur.

Bir Nefes

Elena, Yünanistan’daki ekonomik kriz yüzünden Frankfurt’a taşınmaya karar verir. Yunan sevgilisinden hamile kaldığını öğrenince, çocuğu aldırmak için ihtiyaç duyduğu parayı bulabilmek için Tessa ve Jan’ın evinde bakıcı olarak işe başlar. Ancak baktığı çocuğu kaybedince Yunanistan’a kaçmak zorunda kalacaktır.

9 Haziran 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Mumya

Universal Stüdyoları orijinal ‘The Mummy‘i bir yeniden çevrimle tekrar canlandırma yoluna gitti ve yönetmen olarak Mama (2013) filminin genç yönetmeni Andrés Muschietti’yi seçti. Senaryo koltuğundaki isimler ise Billy Ray (The Hunger Games) ve Jon Spaiths (Prometheus).

İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyazperdede kendine hatırı sayılır bir yer edinmeye başlayan Mumya hikayeleri, uzun bir aradan sonra, 1999 yılında bu kez Stephen Sommers’ın kamerasıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu.

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

Başrollerde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis gördüğümüz yapım, macera, gerilim ve aksiyonu birlikte sırtlamış. Güzel bir haftasonuna başlangıç için iyi bir tercih.

Mumya Fragmanı

9 Haziran 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Son karar her zamanki gibi sizin ama Wonder Woman‘ın üzerine Mumya iyi gider yani!