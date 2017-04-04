Spider-Man: Homecoming’de Daily Bugle Olmayacak

Spider-Man: Homecoming‘in vizyona girmesine birkaç ay kaldı ve filmle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu detaylar, Marvel Sinematik Evreni‘ndeki ilk Spider-Man filminin, beklenmedik bir şekilde Marvel Çizgi Roman Evreni’nden bazı şeyleri içereceğini ortaya çıkardı; mesela Damage Control gibi.

Fakat en son gelen güncelleme, en az bir tane Marvel kuruluşunun, özellikle Spider-Man’e en yakın olan bir tanesinin, Spider-Man: Homecoming‘de yer almayacağını ortaya çıkardı; ve orası Daily Bugle, yani Peter Parker’ı, çektiği Spider-Man fotoğrafları için fotoğrafçı olarak işe alan Marvel Evreni’ndeki New York gazetesi.

Daily Bugle’sız Bir Spider-Man: Homecoming Olur Mu?

Yapımcı Eric Hauserman Carroll, bir set ziyaretinde “Bir süre boyunca uğraştık, lâkin o yoldan aşağı hemencecik gitmek istemedik, ve eğer bir Daily Bugle yaparsak onu günümüze daha uyumlu hissettiren bir şekilde yapmak istiyoruz.” dedi.

“Suçla savaşırken ve elinden gelenin fazlasını yaparken bir gazetede çalışmak, bu, hani bazı şeyler olur ya…belki [Peter’ın] geleceğindedir? Belki bu, üniversitede yaptığı bir şeydir, ya da onun gibi bir şey. Ama şimdilik, hayır.”

Peter Parker’ın Daily Bugle için çalışıyor olması, Spider-Man çizgi romanları hayranlarının kalplerine yakın ve onlar için değerli bir fikir. Aynı zamanda, Bugle’ın asabi yazı işleri müdürü J. Jonah Jameson’ın JK Simmons tarafından mükemmel bir şekilde oynandığı orijinal Spider-Man filmleri üçlüsünü görmüş olan birçok kişinin de hafızasına kazınmış bir şeydir.

Ama Marvel, modern hayranlarını güncelleme fikri ile sıkıntı çekiyor. Daily Bugle, The Amazing Spider-Man filmlerinde gözüküyor fakat belirgin bir şekilde öne çıkmıyor. Daily Bugle muhabirleri Ben Urich ve Christine Everheart, daha önce Marvel Sinematik Evreni’nde rol aldılar, ama her defasında başka birimlerde çalışıyorlardı. Marvel Çizgi Roman Evreni’nde bile, Peter Parker ve J. Jonah Jameson’ın ikisi de Daily Bugle’ı geride bıraktılar.

Carroll, hayranlarına gelecekteki Spider-Man maceralarında Daily Bugle’ı göreceği umudunu bırakıyor. Yine de eğer Spider-Man: Homecoming devam filmlerinin hepsinin Peter’ın lise yıllarında geçeceği bekleniyorsa, üniversite çok uzun bir süre sonra olabilir.

Spider-Man Hayranları Ne Düşünüyor?

Comicbook’taki haber pek çok Spider-Man hayranını üzecektir çünkü hepimiz biliriz ki Spider-Man’in ilk çıkışında kendisi gidip fotoğraflarını Daily Bugle’a satarak orada işe girmiştir, bu yüzden hayranların çoğunun gözünde Spider-Man ve Daily Bugle gazetesi birbirinden ayrılamaz bir ikilidir.

Ben de ilk filmlerle büyümüş bir hayran olarak, yeni Marvel Sinematik Evreni film(ler)inde bu meşhur gazetenin olmayacağını öğrendiğimde üzüldüm şahsen… Ama Captain America: Civil War filmindeki çıkışından sonra yeni Spider-Man’imizle ilgili büyük umutlarım oldu. O yüzden yeni filmlerin Daily Bugle’sız kötü olacağını düşünmüyorum.

Sahneleri her ne kadar başrol uzunluğunda olmasa da, Tom Holland, Spider-Man rolünü Civil War‘da hakkıyla yerine getirdi, ve eminim ki kendi filminde (ve devam filmlerinde de) daha iyisini yapabilmesi için yeterinden fazlasıyla zamanı olacaktır.

Ayrıca, gelecek yeni karakterlerle de çeşitlilik ve farklılığın bol olacak olması, bu yeni filmleri izlemek için ayrı bir sebep olacaktır umuyorum ki.

Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz 2017 tarihinde vizyona girecek.