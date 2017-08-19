12 Feet Deep (2017) – Film Değerlendirme

Merhaba! İçerisinde suyun geçtiği gerilim filmlerini çok seviyorum. Bir de kurtulma çabası işin içine girdiği zaman o filmi nasıl heyecanla izlediğimi tahmin edemezsiniz. 🙂 Su ve korku kelimeleri yan yana gelince akıllara hemen köpek balıkları ile derinliklerde boğuşmalar gelir ama bu öyle bir film değil. Kapalı yüzme havuzunda geçen film, size korku ve gerilim dolu anlar yaşatacak.

UYARI: Klostrofobisi olanlar için tehlikeli olabilecek bir film, benden söylemesi. :/

12 Feet Deep, başrollerini Nora-Jane Noone, Alexandra Park ve Diane Farr’ın paylaştığı tek mekanlı korku-gerilim filmi. Birbirinden ayrı karakterli iki kız kardeş kapalı yüzme havuzunda vakitlerini geçirirler. Yeni nişanlanan Bree, yüzüğünü havuzun dibine düşürünce onu almak için çabalar fakat yüzüğü sıkıştığı yerden kurtaramaz. Bunun için kardeşinin yardımına ihtiyacı vardır. İkisi birden suyun altında yüzüğü çıkarmaya çalışırken, huysuz havuz görevlisinin havuzu kapattığını söylediği son uyarıyı duymadıkları için acele etmezler. Üstlerine kapanan tenteyi fark ettiklerinde ise her şey için çok geçtir. Tente kapama düğmesine bastıktan hemen sonra çıkan havuz görevlisinden sonra sadece ikisi kalırlar.

Bağırışlar, tenteyi yumruklamalar, çıkış yolu aramak hiç bir işe yaramadığı gibi Bree’nin klostrofobisi nüksetmesiyle beraber uzun ve zorlu saatler devam eder. Havuzu temizlemeye gelen temizlik görevlisi eski mahkum Clara onları kurtarmak yerine paralarını çalar. Ne yapmaları konusunda kararsız kalan iki kız kardeş yüzleşemedikleri, aralarında problemleri konuşur ve onları aşmaya çalışır. Sonunda polisin onları bulmasıyla havuzdan kurtulmayı başarırlar.

Mutlaka izlemeniz gereken tek mekanlı, gerilim dolu bir film. Bree karakterindense Jonna karakterini daha çok sevdim. 3 kadınında oyunculuğu iyiydi fakat Jonna, -filmde anlattığı tedavi görme süreci vs- hislerini seyirciye daha etkili iletiyordu. Yaşanmış olaydan esinlenildiği göz önüne alınınca senaryo başarılıydı. Senaryo ekibinde filmin yönetmeni Matt Eskandari’de var. Su altı çekimleri başarılı, görüntü iyiydi. Bu filmde çok fazla eleştireceğim bir nokta yoktu kısacası.

Spoiler dolu ve biraz kısa bir yazı olmuş olsa da filmi izleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Daha uzun yazılarda görüşmek üzere. ^^

12 Feet Deep (2017) Fragman

12 Feet Deep Filminin Fotoğrafları