Kabuktaki Hayalet (Ghost In The Shell) Film İncelemesi

Kabuktaki Hayalet filminin incelemesi ile sizlerleyiz. Scarlett Johansson ve Pilou Asbæk‘in başrollerinde yer aldığı film sonuç olarak: İzlemeye değer!

İlk fragmanını izlediğimizden beri çıkmasını heyecanla beklediğimiz Kabuktaki Hayalet, sonunda vizyona girdi. Açıkçası film benim beklentilerimin çok üstündeydi. Size açıkça söylemeliyim ki benim Kabuktaki Hayalet filminden beklentim oldukça düşüktü ancak film benim tüm ön yargılarımı kırarak bana beklentilerimin çok çok üstünde bir film izletmeyi başardı.

Filmin IMDB puanı çok yüksek olmasa da bana kalırsa bir filme giderken kesinlikle o filmin IMDB puanına bakmayın. Çünkü benim bu filmden beklentimin düşük olmasının asıl sebebi IMDB puanıydı. Aslında bunun birçok örneği var. Mesela Star Wars serisi. Serinin ilk filmlerinin IMDB puanı çok yüksek olmasa da gerçekten çok iyi filmlerdi. Bana kalırsa Kabuktaki Hayalet içinde aynı durum geçerli. Bu yazıyı yazarken bile içimden “Umarım filmin ikincisi de çıkar” diye düşünüyorum.

Peki ya filmin içeriği? Film, gayet güzel bir şekilde başladı ve o şekilde ilerledi. Film boyunca neredeyse hiç sıkılmadım. Peki ya film neyi anlatıyor?

Kabuktaki Hayalet Konusu

2029 yılındaki bir polisiye öyküsünü anlatmaktadır. İnsanların yarı makineleşmeye başladıkları bir dönemde, onların beynine girmek ve bilgi çalmak çok daha kolay hale gelmiştir. Japonya’nın Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu teşkilatında yarı özerk bir konumda faaliyetlerini devam ettiren 9. Şube personeli suçlara karşı mücadele eden özel bir birimdir. Teşkilatın harekat lideri, vücudu tamamı ile sibergenetik organ ve uzuvlardan oluşan Binbaşı Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson) ve ekibi, siber suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlar esnasında Kukla Ustası (Michael Wincott) adındaki oldukça tehlikeli ve kimliği tespit edilemeyen bir siber suçluya ulaşır. Motoko Kusanagi ve 9. Şube çok geçmeden Kuklacının gerçek kimliği ve amaçları ile karşı karşıya kalacaktır.

Son olarak, eğer filme gitmeyi düşünüyorsanız ve eğer henüz fragmanı izlemediyseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kabuktaki Hayalet Fragman