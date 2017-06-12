Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı film incelemesiyle sizlerleyiz. Johnny Depp ve Brenton Thwaites‘in başrollerinde yer aldığı film sonuç olarak: Fena değil.

Tam 6 yıldır devam filminin gelmesini heyecanla beklediğimiz Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı sonunda vizyona girdi. Film, kesinlikle 4.filmden kat kat daha iyi olsa da gerçekten iyi bir film olmayı da beceremiyor.

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı Film İncelemesi Başlıyor

Film, gayet güzel bir şekilde başlasa ilerledikçe dahada kötüleşiyor. Bazen sizi o kadar bayıyor ki ilk yarı sonunda çıkmak istiyorsunuz. Özellikle bazı sahneler gereğinden fazla uzatılmış. Bu durumun birkaç bayat espiriyle düzeltilebileceği düşünülmüş ama ne yazık ki bu durum filmin kalitesini çok düşürmüş. Üstelik Javier Bardem gibi usta bir oyuncu bile filmi kurtaramamış. Sonuç olarak: İlk yarı tam anlamıyla felaket!

İkinci yarı ise birinci yarıdan kat kat daha iyi. İkinci yarıda film kendini büyük oranda toparlamayı başarıyor ve bize o eski üçlemenin verdiği duyguyu tekrardan yaşatıyor. Filmin kötü adamı Salazar, rolünü gerçekten çok iyi yapıyor ve filmi “kötü”den, “fena değil” derecesine getirebilmeyi başarıyor. Öte yandan Will Turner’ın oğlu Henry Turner’ı oynayan Brenton Thwaites ve Carina Smyht’i oynayan Kaya Scodelario bizi gerçekten çok kısa sürede kendilerine alıştırıyorlar.

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı Filminin Konusu

“Kaptan Salazar’ın yönetimindeki hayalet korsanlar, önlerine çıkan bütün korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni’nden kaçmayı başarmışlardır. Salazar, Jack’ten intikamını almak istiyordur. Jack, Salazar’dan kurtulmak için Poseidon Asası’nın peşine düşer. Bu asayı bulmak içinse halk arasında “cadı” olarak bilinen gökbilimci Carina Smyth ve Will Turner’ın oğlu Henry Turner’dan yardım alması gerekecektir.”

Ve son olarak “Bu film izlemeye değer mi?” diyorsanız evet, değer. Senaryo pek iyi olmasa da film tam bir görsel şölen. Bana kalırsa, sırf o efsane müzikler ve Kaptan Salazar için gidebilirsiniz. Ve unutmadan, filmin içinde bir after credit sahnesi var. Yani film sakın tamamen bitmeden çıkmayın.

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı Fragmanı