The Dark Tower Film Afişi Görücüye Çıktı

Merakla beklenen The Dark Tower‘dan Inception tarzında bir afiş geldi. Nikolaj Arcel‘in yönetmenliğini yaptığı filmde Idris Elba ve Matthew McConaughey var.

Biz hali hazırda bir fragman beklerken Columbia Pictures‘tan ilk afiş geldi. Matthew McConaughey‘in gizemli bir karakter olan Man in Black rolü ile karşımıza çıkacağı afişte Dark Tower’ın silüetini de görmek mümkün.

Film yazdığı güçlü hikayeler ile Dünya’nın önde gelen yazarlarından biri olan Stephen King‘in aynı isimli romanından beyaz perdeye aktarılıyor. Kadrosunda ise Idris Elba‘yı Roland Deschain ve Matthew McConaughey‘i Walter O’Dim (Diğer adıyla Randall Flagg ya da romandaki adıyla The Man in Black). Nikolaj Arcel (A Royal Affair) ise filmin yönetmenliğini üstleniyor.

Elba ve McConaughey’in de kadrosunda yer aldığı filmin diğer oyuncuları şu şekilde:

Tom Taylor – Jake Chambers,

Abbey Lee ( Mad Max: Fury Road , The Neon Demon) – Tirana,

, The Neon Demon) – Tirana, Fran Kranz (The Cabin in the Woods) – Pimli (Randall Flagg’in sağ kolu),

Jackie Earle Haley (Watchmen, A Nightmare on Elm Street) – Sayre,

Katheryn Winnick (Vikings) – Laurie Chambers

Claudia Kiim (Avengers: Age of Ultron) – Arra Champignon

Film Silahlı bir soyguncu olan Roland Deschain’in vahşi batıyı andıran bir arazide dünyanın sonunun gelmesini engelleyecek Kara Kule’yi (The Dark Tower) aramasını konu alıyor.

Ülkemizde 11 Ağustos’ta vizyona girecek The Dark Tower fragmanını avını bekleyen bir aslan gibiyiz. Bekliyoruz. Gelecek!

The Dark Tower Afişi