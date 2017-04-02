1 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Yeni Gelin

By
Emre Arısoy
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1 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Show TV’nin yeni dizisi Yeni Gelin 4. bölümü ile Survivor 2017 ve Kalbimdeki Deniz‘in önünde liderliği kapmış.

1 nisan 2017 reyting sonuclari 1 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Yeni Gelin

Gecenin lideri olan Yeni Gelin‘in 4. bölümünde; Konağın kadınları, Kalender Ağa’ya isyan bayrağını çekmiş, evi terk etmiştir. Kalender Ağa’yı pişman edelim derken, kendileri yaptıklarından pişman olurlar. Başları, hiç ummadıkları belalara girer. Kadınlar dışarda hayat mücadelesi verirken konaktakiler de Kamilla ile baş etmek zorundadır. Kamilla, kadınların evde olmayışını fırsat bilmiş, kızına yapılanları konaktakilerin burnundan fitil fitil getirmektedir. Kalender de özgürlüğün tadını çıkarmaya başlamıştır. Tabii ki yanına dünürü Kamil’i alarak. Fakat zavallı Kalender Ağa, felekten bir gece çalayım derken kırk yıl düşünse aklına gelmeyecek bir manzarayla karşılaşır. Hanımları, orda da onu yalnız bırakmamıştır.

İkinci sıradaki Survivor 2017‘de ise dokunulmazlık heyecanı vardı. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği ve birleşme partisi öncesi elenecek son ismin belirleneceği ilk dokulmazlık oyununu ünlüler takımı bireysel dokunulmazlığı ise Ogeday kazandı. Ünlüler takımından adı en çok yazılan Erdi ile bireysel dokunulmazlık sembolü Ogeday’ın adını verdiği Berna elemeye kaldı.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

1 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1YENI GELINSHOW TV7.76
2SURVIVORTV87.54
3KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.44
4FAZILET HANIM VE KIZLARISTAR TV4.37
5SHOW ANA HABERSHOW TV4.21
6GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV3.84
7YENI GELIN (OZET)SHOW TV3.64
8KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV3.62
9SURVIVOR OZETTV83.5
10HABER ONUSHOW TV3.28
11ADI EFSANEKANAL D3.23
12KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.19
13KANAL D HABERKANAL D2.9
14ATV ANA HABERATV2.54
15FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR)STAR TV2.41
16ERAGON (Y.S)SHOW TV2.17
17COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.16
18SEKSENLERTRT 12.13
19AKILLI TAVSAN MOMOTRT COCUK2.1
20HEIDITRT COCUK2.03

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