1 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Show TV’nin yeni dizisi Yeni Gelin 4. bölümü ile Survivor 2017 ve Kalbimdeki Deniz‘in önünde liderliği kapmış.

Gecenin lideri olan Yeni Gelin‘in 4. bölümünde; Konağın kadınları, Kalender Ağa’ya isyan bayrağını çekmiş, evi terk etmiştir. Kalender Ağa’yı pişman edelim derken, kendileri yaptıklarından pişman olurlar. Başları, hiç ummadıkları belalara girer. Kadınlar dışarda hayat mücadelesi verirken konaktakiler de Kamilla ile baş etmek zorundadır. Kamilla, kadınların evde olmayışını fırsat bilmiş, kızına yapılanları konaktakilerin burnundan fitil fitil getirmektedir. Kalender de özgürlüğün tadını çıkarmaya başlamıştır. Tabii ki yanına dünürü Kamil’i alarak. Fakat zavallı Kalender Ağa, felekten bir gece çalayım derken kırk yıl düşünse aklına gelmeyecek bir manzarayla karşılaşır. Hanımları, orda da onu yalnız bırakmamıştır.

İkinci sıradaki Survivor 2017‘de ise dokunulmazlık heyecanı vardı. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği ve birleşme partisi öncesi elenecek son ismin belirleneceği ilk dokulmazlık oyununu ünlüler takımı bireysel dokunulmazlığı ise Ogeday kazandı. Ünlüler takımından adı en çok yazılan Erdi ile bireysel dokunulmazlık sembolü Ogeday’ın adını verdiği Berna elemeye kaldı.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

1 Nisan 2017 Reyting Sonuçları