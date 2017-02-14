13 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: İçerde 21. Bölüm

13 Şubat 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. İçerde 21. Bölümü ile bir pazartesi gününü daha Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017‘nin önünde lider tamamladı.

Gecenin lideri İçerde 21. Bölüm özeti ise şöyle: Sarp, gizli soruşturmacı Gökhan’ı vurmaktan tutuklanır. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için Yusuf Müdür’ün yardımına ihtiyacı vardır. Yaşar fırsattan istifade yurt dışına kaçma planları yapar. Eylem ve Mert evdeyken Mert’e esrarengiz bir zarf gelir.

Mert tuhaf davranır. Eylem, Mert’in bir işler çevirdiğinden şüphelenir. Mert zarfı gönderen her kimse ailesini tanıyan biri olduğunu anlar. Coşkun’un öldüğünü düşünen Mert bu sırrı başkasının bildiğinden şüphelenir ve peşine düşer. Mert’in Sarp’a olan düşmanlığı devam etmektedir. İki kardeş farkında olmadan ölümcül bir tuzağın içine aynı anda düşerler.

İkinci sırada ise birinciliği çok az bir farkla kaçıran Kırgın Çiçekler yer alırken üçüncülüğü Survivor 2017 almış.

Bakalım gelecek bölümler neleri beraberinde getirecek? İçerde‘nin yeni bölümünden izlediğimiz kısa bir parça da yeni bölümün ne kadar heyecanlı geçeceğini gösterdi. Gelecek hafta buralar yangın yerine döner! Bizden söylemesi…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

13 Şubat 2017 Reyting Sonuçları