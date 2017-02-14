13 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: İçerde 21. Bölüm

Emre Arısoy
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13 Şubat 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. İçerde 21. Bölümü ile bir pazartesi gününü daha Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017‘nin önünde lider tamamladı.

13 subat 2017 reyting sonuclari

Gecenin lideri İçerde 21. Bölüm özeti ise şöyle: Sarp, gizli soruşturmacı Gökhan’ı vurmaktan tutuklanır. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için Yusuf Müdür’ün yardımına ihtiyacı vardır. Yaşar fırsattan istifade yurt dışına kaçma planları yapar. Eylem ve Mert evdeyken Mert’e esrarengiz bir zarf gelir.

Mert tuhaf davranır. Eylem, Mert’in bir işler çevirdiğinden şüphelenir. Mert zarfı gönderen her kimse ailesini tanıyan biri olduğunu anlar. Coşkun’un öldüğünü düşünen Mert bu sırrı başkasının bildiğinden şüphelenir ve peşine düşer. Mert’in Sarp’a olan düşmanlığı devam etmektedir. İki kardeş farkında olmadan ölümcül bir tuzağın içine aynı anda düşerler.

İkinci sırada ise birinciliği çok az bir farkla kaçıran Kırgın Çiçekler yer alırken üçüncülüğü Survivor 2017 almış.

Bakalım gelecek bölümler neleri beraberinde getirecek? İçerde‘nin yeni bölümünden izlediğimiz kısa bir parça da yeni bölümün ne kadar heyecanlı geçeceğini gösterdi. Gelecek hafta buralar yangın yerine döner! Bizden söylemesi…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

13 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ICERDESHOW TV9.5821.63
2KIRGIN CICEKLERATV9.0319.79
3SURVIVORTV87.1316.09
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.4914.63
5ICERDE (OZET)SHOW TV5.412.94
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.2213.72
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.0429.2
8KIRGIN CICEKLER (OZET)ATV4.911.97
9ATV ANA HABERATV4.7912.57
10PARAMPARCASTAR TV4.469.7
11ESRA EROL’DAATV4.3915.89
12KIM MILYONER OLMAK ISTERATV4.3312.81
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.0514.72
14EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.0516.69
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.629.34
16SICAK GELISMEKANAL D3.6110.4
17HAVA DURUMUATV3.568.89
18BENI AFFETSTAR TV3.3616.88
19SURVIVOR OZETTV83.298.3
20HABER ONUSHOW TV3.199.45

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