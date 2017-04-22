21 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi, 1 aylık aranın ardından Arka Sokaklar ve Survivor 2017‘nin önünde liderliği kapmış.

Gecenin lideri olan Aşk ve Mavi‘nin 24. bölümünde; Mavi, iyileşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm konak ahalisi Mavi’nin konakta kalıp kalmayacağını merak etmektedir. Pembe ve İsmet gizlice evlenirler. Bunu öğrenen Göreçkiler, Pembe ve İsmet’i konaktan kovarlar. Ali’nin, Mavi’ye yaptığı jestleri kıskanan Safiye, aynı ilgiyi Cemal’den bekler.

İkinci sırada yer alan Arka Sokaklar‘ın 438. bölümünde ise Mankenlik Ajansı sahibi Hale, Buse’nin ifade vermesini engellemek için her yolu dener. Kızı susturmak için adam tutar ancak polisler olaya müdahale eder. Erkek kardeşini devreye sokarak Buse’yi mahkeme günü kaçırtır. Ekip kızı mahkemeye yetiştirmek için peşlerine düşer. Buse, Ali’yi elde etmek için sinsi planlar yapar.

Üçüncü sıradaki Survivor 2017‘de ise Dominik Cumhuriyeti’nin zorlu hava şartları ile yarışmakta epey zorlanan ekipler ödül için parkuru birbirlerine dar ettiler. Serhat Akın ve Sema Apak arasında gerilen ortam ise ödülün kazanılmasıyla birlikte üstü kapatıldı.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak ve reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

21 Nisan 2017 Reyting Sonuçları