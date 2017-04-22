21 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Yazan:
Emre Arısoy
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21 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi, 1 aylık aranın ardından Arka Sokaklar ve Survivor 2017‘nin önünde liderliği kapmış.

21 nisan 2017 reyting sonuclari 21 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Gecenin lideri olan Aşk ve Mavi‘nin 24. bölümünde; Mavi, iyileşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm konak ahalisi Mavi’nin konakta kalıp kalmayacağını merak etmektedir. Pembe ve İsmet gizlice evlenirler. Bunu öğrenen Göreçkiler, Pembe ve İsmet’i konaktan kovarlar. Ali’nin, Mavi’ye yaptığı jestleri kıskanan Safiye, aynı ilgiyi Cemal’den bekler.

arka sokaklar 21 nisan reyting 21 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

İkinci sırada yer alan Arka Sokaklar‘ın 438. bölümünde ise Mankenlik Ajansı sahibi Hale, Buse’nin ifade vermesini engellemek için her yolu dener. Kızı susturmak için adam tutar ancak polisler olaya müdahale eder. Erkek kardeşini devreye sokarak Buse’yi mahkeme günü kaçırtır. Ekip kızı mahkemeye yetiştirmek için peşlerine düşer. Buse, Ali’yi elde etmek için sinsi planlar yapar.

Üçüncü sıradaki Survivor 2017‘de ise Dominik Cumhuriyeti’nin zorlu hava şartları ile yarışmakta epey zorlanan ekipler ödül için parkuru birbirlerine dar ettiler. Serhat Akın ve Sema Apak arasında gerilen ortam ise ödülün kazanılmasıyla birlikte üstü kapatıldı.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak ve reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

21 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ASK VE MAVIATV7.84
2ARKA SOKAKLARKANAL D7.48
3SURVIVORTV86.12
4ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D5.98
5ASK VE MAVI (OZET)ATV5.06
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.85
7PAYITAHT ABDULHAMIDTRT 14.71
8FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.58
9ISTANBULLU GELINSTAR TV4.57
10ESRA EROL’DAATV4.1
11SHOW ANA HABERSHOW TV4.08
12GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.93
13DAYAN YUREGIMFOX TV3.9
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.84
15EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.64
16GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV3.37
17ATV ANA HABERATV3.36
18AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.17
19ISTANBULLU GELIN (OZET)STAR TV3.16
20STAR ANA HABERSTAR TV2.95

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