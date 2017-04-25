24 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. İçerde 31. bölümü ile liderliği Söz dizisinden kaptı. Kırgın Çiçekler ise amansız takibini devam ettirmiş.

Gecenin lideri olan İçerde dizisinin 31. bölümünde; Melek’in ölümüyle Sarp, hem Melek’i hem de Umut’u kaybetmiştir. Füsun ise bir yandan Melek’in kaybına üzülürken, diğer yandan da Umut’u ikinci kez kaybetmenin acısı içindedir. Mert’in mafyaya çalıştığı ortaya çıkar. Yusuf Müdür, Organize’de arkadaşlarının önünde Mert’i rezil eder. Sarp ve Mert bir arada Celal’in yanında çalışmaya başlarlar. Sarp, bu durumu hazmedemez ama duygularını saklamak zorunda kalır. Celal, Melek’in ölümüyle yıkılır. Kudret’i kendi elleriyle öldürmeden acısı dinmeyecektir.

4. bölümü ile zirve yürüyüşünü iddialı bir şekilde devam ettiren Söz‘de ise Düğünde yaşanan katliam bütün Türkiye’de şok etkisi yaratır. Düğün sırasında verdiği kritik karar, Yavuz’un başının belaya girmesine sebep olur. Katliamla ilgili çekilen görüntüler çarpıtılarak medyaya servis edilir. Türk askeri zor durumda kalır. Röportaj hayaliyle Çolak’ın yanına giden Eylem, başını nasıl bir tehlikeye soktuğunun farkında değildir. Yavuz ve arkadaşları, bu cani saldırının karşılığını vermek için hızla harekete geçerler. Tim, Çolak’ı köşeye sıkıştırmak üzeredir.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

24 Nisan 2017 Reyting Sonuçları