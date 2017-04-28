27 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Yazan:
Emre Arısoy
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27 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, çok az bir farkla Vatanım Sensin dizisinin önünde liderlik ipini göğüslemiş.

27 nisan 2017 reyting sonuclari 27 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017‘de dün akşam yarışmacılar tarafından pek sevilmeyen Ceza oyunu oynandı. Bu defa ceza dokunulmazlık oyununda kaybedenin -1 ile başlamasıydı ve yarışmacılar adete birbirlerini ezdiler.

İlk sette Gönüllüler takımı galip gelirken ikinci sette Ünlüler takımının atağı ile kazananın belirlendmesi için “Best of” yapılması gerekti. Ünlüler’den Serhat, Adem ve Sema Best of’a çıkarken Gönüllüler takımından Ogeday, Volkan ve Elif kıyasıya kapıştı. Sonunda Gönüllüler takımının galibiyetiyle biten yarış sonrası yıkılan Ünlüler takımı, dokunulmazlık oyununa -1 ile başlayacak.

İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin dizisinin 25. bölümünde ise silahların Afyon’a gönderilmesi, Yunan Ordusu’nu etkilediği kadar İngiliz Charles Hamilton’I da düşündürür. Hamilton, İzmir’de bir iç isyan çıkartarak, Türk halkının karşı karşıya gelmesini sağlar. Bu uğurda halktan seçtiği bazı kişilerle iş birliği yaparken, kendisiyle uzlaşmaya uzak olanlara bombalı saldırılar düzenler. Mustafa Kemal Paşa’nın güçlenmesini istemeyen Hamilton, İzmir’de karmaşa çıkmasını arzu eder. Bu uğurda en büyük yardımı, Miralay Tevfik’ten alır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Çoban Yıldızı reyting sıralamasında üst sıralara yaptığı yükselişi devam ettirebilecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

27 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV86.43
2VATANIM SENSINKANAL D6.14
3COBAN YILDIZIFOX TV5.59
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.03
5CESUR VE GUZELSTAR TV4.31
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV3.93
7SHOW ANA HABERSHOW TV3.66
8SURVIVOR OZETTV83.56
9ATV ANA HABERATV3.3
10COBAN YILDIZI (OZET)FOX TV3.28
11VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.21
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.19
13ESRA EROL’DAATV3.08
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.06
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.91
16TATLI BELAKANAL 72.91
17CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV2.87
18GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV2.86
19STAR ANA HABERSTAR TV2.58
20SICAK GELISMEKANAL D2.58

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