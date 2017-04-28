27 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, çok az bir farkla Vatanım Sensin dizisinin önünde liderlik ipini göğüslemiş.

Survivor 2017‘de dün akşam yarışmacılar tarafından pek sevilmeyen Ceza oyunu oynandı. Bu defa ceza dokunulmazlık oyununda kaybedenin -1 ile başlamasıydı ve yarışmacılar adete birbirlerini ezdiler.

İlk sette Gönüllüler takımı galip gelirken ikinci sette Ünlüler takımının atağı ile kazananın belirlendmesi için “Best of” yapılması gerekti. Ünlüler’den Serhat, Adem ve Sema Best of’a çıkarken Gönüllüler takımından Ogeday, Volkan ve Elif kıyasıya kapıştı. Sonunda Gönüllüler takımının galibiyetiyle biten yarış sonrası yıkılan Ünlüler takımı, dokunulmazlık oyununa -1 ile başlayacak.

İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin dizisinin 25. bölümünde ise silahların Afyon’a gönderilmesi, Yunan Ordusu’nu etkilediği kadar İngiliz Charles Hamilton’I da düşündürür. Hamilton, İzmir’de bir iç isyan çıkartarak, Türk halkının karşı karşıya gelmesini sağlar. Bu uğurda halktan seçtiği bazı kişilerle iş birliği yaparken, kendisiyle uzlaşmaya uzak olanlara bombalı saldırılar düzenler. Mustafa Kemal Paşa’nın güçlenmesini istemeyen Hamilton, İzmir’de karmaşa çıkmasını arzu eder. Bu uğurda en büyük yardımı, Miralay Tevfik’ten alır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Çoban Yıldızı reyting sıralamasında üst sıralara yaptığı yükselişi devam ettirebilecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

27 Nisan 2017 Reyting Sonuçları