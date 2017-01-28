27 Ocak 2017 reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar her cuma olduğu gibi bu cuma da Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde liderliğini perçinlemiş.

Arka Sokaklar’ın 426. Bölüm özeti: Veysel’in ölümüyle beraber ekibin başında büyük bir sorun daha yer alır. Veysel’in ölümüyle ilgili bütün ekip savcıya ifade verecektir. Kenan Aslan, 2009’dan beri çete davasından hapistedir ve artık serbest kalma zamanı gelmiştir. Kenan’ın yokluğunda işleri göz bebeği biricik kızı Yeşim idare etmiştir. Yeşim, küçük yaşına rağmen güçlü bir mafya kadını haline gelir.

Kenan, Sezgin’i himayesine alır. Rıza ve ekibinden intikamını almak için istediği her şeyi yapacaktır. Tabi ki bunun karşılığında Sezgin’den bir isteği vardır. Kendisinin zamanında tutuklanmasını sağlayan Savcı Bekir’in ortadan kaldırılması…

İkinci sırada ise atv’nin başarılı dizisi Aşk ve Mavi yer alırken üçüncü sırada Survivor 2017 yer almış. Bakalım gelecek hafta neler getirecek? Arka Sokaklar‘ın liderliği devam edecek mi? Yoksa yukarıdaki yapımlardan bir tanesi aradan sıyrılabilecek mi?

Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

27 Ocak 2017 Reyting Sonuçları