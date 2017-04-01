31 Mart 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Arka Sokaklar, 435. bölümü ile özlediği liderliğe Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde kavuştu.

Uzun bir süre sonra özlediği liderliğe tekrar kavuşan Arka Sokaklar‘ın 435. bölümünde; Mesut ambulansla hastaneye kaldırılır. Oktay, Mesut’un yanındadır. Haberi alan Rıza Baba ve ekibi büyük şok yaşarlar. Selin ve Hüsnü, ilk uçakla Kovandere’ye, Mesut’un yanına gelirler. Gümüş kaçmıştır ve Mesut’a zarar vermek için her yolu dener. Mesut’un İstanbul’a gelmesi tehlikelidir. Gümüş ise, yapacağı eylem planlaması için İstanbul’a gelir.

İkinci sıradaki Aşk ve Mavi‘nin 21. bölümünde; Konakta çifte düğün heyecanı yaşanmaktadır. Mavi’nin, Ali’den ayrılarak İstanbul’a gitmeye karar vermesi herkesi şaşkına çevirir. Ali, Mavi’nin abisinin gerçek katilinin Cemal olduğunu açıklamaya karar verir. Cemal’le bu konuyu tartışırlarken onları gizlice dinleyen birinin varlığını fark etmezler.

Survivor 2017‘de ise ödül oyunu heyecanı vardı. İki takım mangalda et ve köfte için kıyasıya kapıştılar. Sabriye ve Elif arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği ödül oyununda iki oyunuda kazanan Gönüllüler Takımı ödüle uzandı. Uzun zamandır ödüle hasret olan Gönüllüler takımı ödül oyunun kazanılması ile büyük bir sevinç yaşadı. Sabriye’nin oyundaki sert hamleleri ise geceye damga vurdu.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

31 Mart 2017 Reyting Sonuçları