31 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

By
Emre Arısoy
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31 Mart 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Arka Sokaklar, 435. bölümü ile özlediği liderliğe Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde kavuştu.

31 mart 2017 reyting sonuclari 31 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Uzun bir süre sonra özlediği liderliğe tekrar kavuşan Arka Sokaklar‘ın 435. bölümünde; Mesut ambulansla hastaneye kaldırılır. Oktay, Mesut’un yanındadır. Haberi alan Rıza Baba ve ekibi büyük şok yaşarlar. Selin ve Hüsnü, ilk uçakla Kovandere’ye, Mesut’un yanına gelirler. Gümüş kaçmıştır ve Mesut’a zarar vermek için her yolu dener. Mesut’un İstanbul’a gelmesi tehlikelidir. Gümüş ise, yapacağı eylem planlaması için İstanbul’a gelir.

ask ve mavi reyting 31 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

İkinci sıradaki Aşk ve Mavi‘nin 21. bölümünde; Konakta çifte düğün heyecanı yaşanmaktadır. Mavi’nin, Ali’den ayrılarak İstanbul’a gitmeye karar vermesi herkesi şaşkına çevirir. Ali, Mavi’nin abisinin gerçek katilinin Cemal olduğunu açıklamaya karar verir. Cemal’le bu konuyu tartışırlarken onları gizlice dinleyen birinin varlığını fark etmezler.

survivor 2017 reyting 31 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Survivor 2017‘de ise ödül oyunu heyecanı vardı. İki takım mangalda et ve köfte için kıyasıya kapıştılar. Sabriye ve Elif arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği ödül oyununda iki oyunuda kazanan Gönüllüler Takımı ödüle uzandı. Uzun zamandır ödüle hasret olan Gönüllüler takımı ödül oyunun kazanılması ile büyük bir sevinç yaşadı. Sabriye’nin oyundaki sert hamleleri ise geceye damga vurdu.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

31 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ARKA SOKAKLARKANAL D10.04
2ASK VE MAVIATV7.95
3SURVIVORTV86.65
4ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D6.24
5ESRA EROL’DAATV5.34
6ASK VE MAVI (OZET)ATV5.09
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.78
8GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV4.76
9PAYITAHT ABDULHAMIDTRT 14.72
10ISTANBULLU GELINSTAR TV4.4
11ATV ANA HABERATV4.35
12SHOW ANA HABERSHOW TV4.3
13MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.26
14EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.01
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.7
16DAYAN YUREGIMFOX TV3.61
17ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.37
18ISTANBULLU GELIN (OZET)STAR TV3.31
19HAVA DURUMUATV3.19
20SURVIVOR OZETTV83.19

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