5 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

By
Emre Arısoy
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5 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul, her Çarşamba günü olduğu gibi özeti ile birlikte Kara Sevda ve No:309‘un önünde lider olmuş.

5 nisan 2017 reyting sonuclari 5 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Her hafta olduğu gibi Çarşamba günlerinin favori dizisi Diriliş Ertuğrul‘un 83. bölümünde; Ertuğrul, Çavdar obası alplarından Yağız’ı kullanarak Vasilius’u büyük bir tuzağa çekmiş, askerlerini öldürerek, Teo’yu esir almıştır. Vasilius Ural’ın da kışkırtmasıyla Helena’yı denemiş ve ona bir sır vermiştir. Vasilius sırrının Helena tarafından Ertuğrul’lara iletildiğini düşünerek öfkeye kapılmış ve Helena’yı zindana atmıştır. Fakat Ertuğrul, Yağız alpın cesedini bir notla gönderince bütün düğümler çözülmüş, her şeyin Ertuğrul’un bir oyunu olduğu anlaşılmıştır.

kara sevda 63 reyting 5 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul‘un özetini saymazsak ikinci sırada yer alan Kara Sevda‘nın 63. bölümünde; Kemal’in Asu’yla ilgili soruşturmanın baş şüphelisi olması, Emir’in eline Kemal’le olan savaşını bitirmesi için büyük bir fırsat sundu. Ancak Kemal’den Asu’yu öldürdüğüne dair bir itiraf almalıydı.

FOX TV’nin eğlenceli dizilerinden biri olan No:309 ise üçüncü sırada yer bulabilmiş. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

5 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1DIRILIS ERTUGRULTRT 114.12
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 17.14
3KARA SEVDASTAR TV5.81
4NO:309FOX TV5.15
5FENERBAHCE-KAYSERISPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASIATV4.91
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.74
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.38
8REFERANDUM REHBERITRT 14.37
9SHOW ANA HABERSHOW TV3.87
10ATV ANA HABERATV3.85
11KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.66
12ESRA EROL’DAATV3.62
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.59
14EVLAT KOKUSUKANAL D3.3
15NO:309 (OZET)FOX TV3.26
16BENI AFFETSTAR TV2.8
17ZUHAL TOPAL’LASTAR TV2.74
18AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.69
19STAR ANA HABERSTAR TV2.64
20ADINI SEN KOYTRT 12.48

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