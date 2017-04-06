5 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul, her Çarşamba günü olduğu gibi özeti ile birlikte Kara Sevda ve No:309‘un önünde lider olmuş.

Her hafta olduğu gibi Çarşamba günlerinin favori dizisi Diriliş Ertuğrul‘un 83. bölümünde; Ertuğrul, Çavdar obası alplarından Yağız’ı kullanarak Vasilius’u büyük bir tuzağa çekmiş, askerlerini öldürerek, Teo’yu esir almıştır. Vasilius Ural’ın da kışkırtmasıyla Helena’yı denemiş ve ona bir sır vermiştir. Vasilius sırrının Helena tarafından Ertuğrul’lara iletildiğini düşünerek öfkeye kapılmış ve Helena’yı zindana atmıştır. Fakat Ertuğrul, Yağız alpın cesedini bir notla gönderince bütün düğümler çözülmüş, her şeyin Ertuğrul’un bir oyunu olduğu anlaşılmıştır.

Diriliş Ertuğrul‘un özetini saymazsak ikinci sırada yer alan Kara Sevda‘nın 63. bölümünde; Kemal’in Asu’yla ilgili soruşturmanın baş şüphelisi olması, Emir’in eline Kemal’le olan savaşını bitirmesi için büyük bir fırsat sundu. Ancak Kemal’den Asu’yu öldürdüğüne dair bir itiraf almalıydı.

FOX TV’nin eğlenceli dizilerinden biri olan No:309 ise üçüncü sırada yer bulabilmiş. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

5 Nisan 2017 Reyting Sonuçları