14 Nisan 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Favori Filmi

14 Nisan 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren film sayısı 6 ama Hızlı ve Öfkeli 8 bizim için FAVORİ! Neyse devam edelim…

Ben her bahaaar aşık olurummm.. Şaka şaka aşık olunacak bir romantik film yok vizyonda ama olsun onun yerine bol aksiyon ve dram var o da işimizi görür. Yazı seviyoruz iyi hoş ama bir yandan da biliyoruz ki en kımıl kımıl filmler vizyona kışın giriyor. Biraz üzülmeye başladığımızı hissettim o yüzden moraller daha fazla bozulmadan vizyonda hangi filmler varmış bakıp haftanın filmini seçelim:

14 Nisan Vizyondaki Filmler

Kartal Avcısı Yaşamak Güzel Şey Otopsi Mezeci Çırağı Dehşet Odası Hızlı ve Öfkeli 8

Kartal Avcısı

Belgesel türündeki The Eagle Huntress filmi 13 yaşındaki Aisholpan’ın hikayesini anlatıyor. Aisholpan’ın kendisini canlandırdığı belgesel türünde anlatıcı görevini ise Star Wars’un Rey’i olarak ünlenen Daisy Ridley üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Otto Bell oturuyor.

Yaşamak Güzel Şey

Film, yaşam koşullarına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit’in başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması ile bir anti kahramana dönüşmesini ve hayatın güzelliklerini keşfetmesini konu ediyor. Müfit Can Saçıntı, üçüncü filminde başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor.

Otopsi

Baba Tommy ve oğul Austin birlikte çalışan adli tıp memurlarıdır. Birlikte araştırmalar yapan baba oğul, hiçbir ölümcül yarası olmayan genç kadın cesedi hakkında bilgiler toplamaya başlarlar. Ancak bilmedikleri şey, cesedin sıradan bir cinayet kurbanı olmadığıdır. İkili cesedi inceledikçe işler daha da gizemli bir hal almaya başlar.

Mezeci Çırağı

Battal Karslıoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği ve Özkan İrman’ın kitabından senaryolaştırdığı Mezeci Çırağı’nın kadrosunda ise Yusuf Atala, Murat Ercanlı, Ahmet Karakman, Deniz Oral gibi isimler var. Oldukça akıcı ve sürükleyici bir hikaye ile vizyondaki yerini aldı.

Dehşet Odası

Punk rock grubu The Ain’t Rights gezici olarak barlarda konser verirken son dakika kararıyla Oregon’un ormanlık bölgesindeki bir barda sahne almak için yola çıkarlar. Mekana gittiklerinde her şey yolundadır ve konseri sorunsuz atlatırlar. Ancak konser sonrası, sahne arkasındaki odalarında genç bir kadının cesediyle karşılaşırlar.

14 Nisan 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Favori Filmi: Hızlı Ve Öfkeli 8

Senaryosunu Chris Morgan’ın yazdığı Hızlı ve Öfkeli 8 filminin yönetmen koltuğunda Sakin Ol, Adalet Peşinde gibi filmlerden aşina olduğumuz F. Gary Gray yer alıyor. Film bir seri ve en uzun süren yapımlardan da biri. Seveni çok olduğu için haftanın filmi olacağına da inanıyorum.

Yıllardır suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom’u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom’u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır.

Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 8 Fragmanı

14 Nisan 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Yine pek tabii ki nihai karar sizin ancak Hızlı ve Öfkeli 8, gerçekten çook iyi film olmuş…. Aksiyon seviyorsanız tabii… Yoksa saçma gelebilir.