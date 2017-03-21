17 Mart 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi

17 Mart 2017 vizyondaki filmler ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler arasında çok güzel yapımlar var. Biz her zamanki gibi birini seçtik.

Bu hafta tam da baharı karşılarken vizyona birbirinden güzel sekiz (8) tane film giriyor. Bir tanesini gözümüz yollarda bekliyorduk dolayısyla haftanın filmini seçmek ya da tahmin etmek çok da zor değil. Artık Logan’cı kesim filmi izlemiştir diye tahmin ediyorum, Recep İvedik tayfası da kenara çekildiyse haydi bakalım bu hafta bizi neler bekliyormuş. Önce haftanın bütün filmlerine bakıp en son haftanın en iyi filmi hakkında konuşacağız.

17 Mart 2017 Vizyondaki Filmler

Bu Dünyanın Dışında

Tatlım Tatlım

Ben Ölmeden Önce

Kuyu

Kırmızı Kaplumbağa

Aquarius

Yaşam Kürü

Güzel ve Çirkin

Bu Dünyanın Dışında

Mars’ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars’a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirip hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot ,16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan bir gençtir. Dünyaya geri döndüklerinde yapacağı ilk iş internette tanıştığı kız ile buluşmak olacaktır. Bununla birlikte dünyaya alışmaya çalışır ancak o kadar da kolay olmayacaktır. Konu ilginç ve dikkat çekici. Bizce izlemeye değer.

Tatlım Tatlım

Yılmaz Erdoğan‘ın yazdığı ve Demet Akbağ ile senelerce kapalı gişe oynadıkları Haybeden Gerçeküstü Aşk’ın film uyarlaması olan filmde aynı partide tanışan 4 ayrı çift üzerinden bir ilişkinin başlangıcından sonuna kadarki süreçler komik bir dille ele alınıyor.Filmde Gupse Özay, Büşra Pekin, Aylin Kontente, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin ve Fatih Artman gibi bol yetenekli isimler var.

Yaşam Kürü

Filmin yönetmenliğini Halka ile tanınan Gore Verbinski üstleniyor. Filmin başrolleriniyse Dane Dehaan ve Mia Goth paylaşıyor. Hırslı genç bir yöneticiye şirketin CEO’su alma görevi verilir. Söz konusu CEO İsviçre Alpleri’nin ıssız bir bölgesinde yer alan, huzurlu ama gizemli bir sağlıklı yaşam merkezinde kalmaktadır. Bir süre burada kaldıktan sonra aslında işlerin kendisinin bildiği gibi işlemediğini farkeder. Gerisi spoiler!

Ben Ölmeden Önce

Başrolünde Zoey Deutch’ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ry Russo-Young yer alıyor. Konusu ise, Sam adındaki genç bir kadının sıradan hayatının 12 Şubat tarihinde tamamen değişmesini anlatıyor. 12 Şubat’ta ne mi oluyor? Ölüyor. Ve bundan sonra o günü tekrar yaşayıp her gün ölmeye devam ediyor.

Kırmızı Kaplumbağa

Film 2017 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon film adaylarından biriydi ancak olmadı. Cannes Film Festivali‘nde ise Jüri Özel Ödülü ile başarısını taçlandırdı. Film denizde geçirdiği bir kaza sonucu kendisini kaplumbağaların yaşadığı ıssız bir adada bulan bir adamın, bu ıssız adayı terk etmeye çalışmasını anlatıyor.

Aquarius

Kleber Mendonça Filho’nun senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünde Sônia Braga yer alıyor. Film kentsel dönüşüm kavramı üzerinden güzel esajlar veriyor. Clara isimli bir kadının, dairesini satın almak isteyen bir şirkete karşı geçmişini koruma mücadelesini anlatıyor.

Kuyu

Mehmet Efendi, genç yaşta hayatını kaybeder ve ardında bir oğlan çocuğu ile genç ve güzel bir eş bırakır. Geride kalan eşi Melahat Hanım bundan sonra her şeyini oğlu Ömer’e adar. Bu sırada Sarıhacılar köyünde yaşanan gizemli olaylar okul sıralarında çok konuşulmaktadır ancak Ömer çok meraklı bir çocuktur. İlk olarak Kuyulu köyünün delisi olarak bilinen Kambur Ali’nin gizemli hayatını öğrenmekle işe koyulur..

17 Mart 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Güzel ve Çirkin

Filmin çekimleri filmin yayınlanmasından 18 ay önce yani 27 Ağustos 2015’te tamamlandı ama vizyona ancak giriş yapabildi. Başta Ryan Gosling‘e canavar rolü teklif edildi, ancak bunun yerine Aşıklar Şehri’nde (La La Land) oynayabilmek için teklifi geri çevirdi. Emma Watson da bu film için La La Land baş rolündeki kadın rolünü geri çevirdi. Epey enteresan olmuş.

Bill Condon’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Emma Watson, Ewan McGregor, Luke Evans, Ian McKellen gibi oyuncular yer alıyor. Disney masalından beyazperdeye uyarlanan filmde, her şey istediğimiz gbi olacak gibi bir his taşıyoruz. Bu hafta vizyona giren filmi kaçırmayınız..

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont’un klasik masalının 2017 uyarlamasında konuyu hatırlatmak gerekirse; kendisine yapılan büyü sonucunda korkunç bir yaratığa dönüşen bir prens, şatosunda konuşan eşyalara dönüşmüş uşakları dışında kimsesiz yaşamaktadır. 10 yıl içinde kendisine aşık olacak hiçbir kadın çıkmazsa sonsuza dek canavar kalacaktır. Bir gün Maurice adında bir adam şatosuna izinsiz girince adamı tutsak alır. Olayı duyan kızı Belle şatoya gelerek babasının özgürlüğü karşılığında şatoda tutsak olmayı kabul eder. Şatodaki eşyalarla ve sonrasında Canavar’la arkadaş olmaya başlayan Belle’in hikayesini izliyor olacağız.

Güzel ve Çirkin Fragmanı

17 Mart 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Güzel ve Çirkin‘e ek olarak Kırmızı Kaplumbağa da izlenmesi gereken yapımlar arasında. Pek tabii ki son karar sizin! Şimdiden keyifli seyirler.