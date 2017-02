3 Şubat 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Manchester by the Sea ve Lion kesinlikle izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birinin vizyona girdiği bir haftadayız. Bayağı havalı bir giriş oldu, hepiniz merak içinde kaldınız dimi? Öyle değilse de ben öyle olduğunu varsayarak yazıma devam ediyorum. Bu hafta vizyona giren tam sekiz film var. Bu da demek oluyor ki, hazır havalar da dışarılarda gezip tozmaya müsait değilken filmlere doyacağımız. Ohhh be. O zaman buyurun, size haftanın filmlerini listeleyip haftanın filmi hakkında detayları verelim.

3 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler

Halka 3 Yaşamın Kıyısında Fırıldak Ailesi Gecenin Kanunu Lion Toni Erdmann Altın Tüylü Kaçak

Fırıldak Ailesi

Daha önce televizyon ekranlarına gelen eğlenceli Fırıldak Ailesi’nin maceraları bu sefer beyazperdede. Animasyon türündeki aile filminin yapımcılığını ise BKM üstleniyor. Bir tarafta ise halay çeken, okeye dördüncü arayan Fırıldak Ailesi, diğer tarafta ise büyülü ormanlar, tılsımlar ve ejderhalar! Macera bir gece ansızın köydeki tüm kadınların kaçırılmasıyla başlar. Bu olay Sabri Fırıldak ve arkadaşlarını pek çok korkunç yaratıkla dolu büyülü ormana sürükler. Kahramanlarımızın kadınları geri almak için kötülerin kötüsü Tarumar ile büyük bir savaşa girmeleri gerekecektir.

Halka 3

Yönetmenliğini “3 días” filmi ile tanıdığımız F. Javier Gutiérrez’in üstlendiği Halka 3‘ün senaryosunu Akiva Goldsman ve Jacob Aaron Estes kaleme aldı. Halka 3’ün başrollerinde Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki ve Aimee Teegarden yer alıyor. Sıradan bir lise öğrencisi olan Julia ve üniversiteye giden erkek arkadaşı Holt birbirlerinden giderek uzaklaşmaktadır. Ayrılacaklarından korkan genç kadın sevgilisini ziyarete gider ve Holt’un okuldaki arkadaşlarının 7 günün sonunda insanları öldüren bir videoyu Holt’a izlettiklerini öğrenir. Holt’un videoyu izlemesinin üstünden 6 buçuk gün geçmiştir ve günün sonunda hayatını kaybedecektir. Lanet sayesinde yeniden yakınlaşan ikili için artık hayatları adına verecekleri zamana karşı bir mücadele başlamıştır.

Tüylü Kaçak

Ozzy isimli çok sevimli bir ev köpeğinin maceralarını konu alan filmde, aile Japonya tatiline çıkınca geride kalan Ozzy’nin başına hiç beklenmedik olaylar gelecektir. Zira Ozzy’yi emanet ettikleri oldukça lüks gibi görünen barınak aslında hayvanları sahipleri yokken acımasızca satan bir çeteye aittir. Eğlenceli bir animasyon izlemek isteyenler için ideal olabilir. Ama haftanın filmine doğru inerseniz memnun oluruz.

Gecenin Kanunu

Dennis Lehan aynı adlı suç romanından Ben Affleck tarafından senaryolaştırılıp beyazperdeye uyarlanıyor. 1920’lilerin suç gezen Boston kentinde Joe Coughlin adında bir adam nam salmıştır. İçki yasağı halen devam etmekte ama illegal yollardan kırılmaktadır. Dürüst ve namuslu bir hayatı geride bırakan Joe kendisine kötü şöhreti gangster yaşamını seçer. Üstelik Joe’nun babası şehir polisidir.

Lion

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Kendini Calcutta’da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Filmi başrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alırken, filmin yönetmenliğini ise Garth Davis üstleniyor. Haftanın filmi olmasa da bu filmi de mutlaka izleyin deriz.

Altın

Babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya’nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street’in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır.

Başrollerini Matthew McConaughey, Édgar Ramírez ve Bryce Dallas Howard’ın paylaştığı filmin yönetmenliğini ise Stephen Gaghan üstleniyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenen filmin senaryosunu Patrick Massett ve John Zinman kaleme aldı.

Toni Erdmann

Bir baba habersizce yurtdışındaki kızını ziyarete gider. Kızının neşesini kaybettiğine inanır ve ona sürekli sürprizler ve şakalarla yaklaşmaya çalışır. Maren Ade’nin yazıp yönettiği filmin başrollerini Peter Simonischek ve Sandra Hüller gibi Avusturya sinemasının tanınmış isimler paylaşıyor.

3 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Yaşamın Kıyısında

Orijinal adıyla Manchester By the Sea. Manchester By The Sea “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Özgün Senaryo” dallarında Oscar adayı oldu. Casey Affleck Altın Küre’de olduğu gibi “En İyi Erkek Oyuncu” dalında Oscar adaylığı elde etti. Michelle Williams “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”; Lucas Hedges “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dallarında 2017 Oscar ödülü için yarışma hakkı elde etti.

2016 Sundance Film Festivali’nde prömiyerini gerçekleştirdi. Filmin senaryosu 2014 Blacklist’ine girmişti. Blacklist en iyi çekilmemiş senaryoları değerlendiren bir liste. Biraz komik değil mi?

Lee Chandler, sıhhi tesisat, elektrik, kapıcılık gibi sıradan işler yaparak, tek göz bir evde yalnız başına yaşayan bir adamdır. Doğup büyüdüğü ama uzun zamandır uğramadığı kentten bir gün acil bir telefon alır. Kalp hastası abisi hastaneye kaldırılmıştır ve durum ciddidir. Lee kafasında endişeler ve soru işaretleri ile yola koyulur. Hastanede alacağı haberle de birlikte hayatı değişecektir.

Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu New York Çeteleri filminin de senaristi olan Kenneth Lonergan üstlenirken oyuncu kadrosunda başrolü Casey Affleck sırtlıyor. Kadroda kendisine Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol ve Lucas Hedges gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Yaşamın Kıyısında Fragmanı

3 Şubat 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi böyleydi. Pek tabii ki seçim sizin ama bize göre bu haftanın en izlenesi filmi Manchester by the Sea!