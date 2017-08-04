4 Ağustos 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta da birbirinden farklı filmler var ama Kara Kule’yi uzun süredir bekliyorduk! İzlemeden olmaz ama yine de diğer filmlere de bir göz atalım.

Dünyanın en etkili yazarlarından olan kişiler misler ötesi kitaplar yazıyor bir de üstüne onu senaryolaştırıp filme döküyorlar ya.. En sevdiğimiz şey belki de bu olabilir. Bu hafta da o haftalardan biri. Şimdi kitap daha iyi film daha iyi kavgası tabi ki yapmayacağız ama kitap okuma alışkanlığı olmayan kimseler için bu filmler inanılmaz iyi geliyor. Bu hafta vzyona giren film sayısı sekiz. Hepsini görüp inceliyor olacağız. Buyurun:

4 Ağustos 2017 Vizyondaki Filmler

Anne

Cumali Ceber Allah Seni Alsın

İki

Bırak Kendini

İsmail’in Hayaletleri

Balerin ve Afacan Mucit

Denizde Dehşet

Kara Kule

Anne

Annesi ile parka giden bir çocuğun kayboluşu ve ardından gelen gerilimli dakikalar konu ediliyor. Başrollerinde Halle Berry, Robert Walker Branchaud ve Sage Correa’nın yer aldığı aksiyon-gerilim filminin yönetmen koltuğunda Luis Prieto oturuyor.

Filmin kadrosunda Chris McGinn, Lew Temple, Dana Gourrier, Christopher Berry, Justin Lebrun, Malea Rose ve Ritchie Montgomery de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Knate Lee’ye ait.

Cumali Ceber Allah Seni Alsın

Sosyal medyada fenomen haline gelen ‘Cumali Ceber’ karakterinin beyazperdeye aktarıldığı filmde Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu ve Emre Keskin rol alıyor. Yazmış olmak için yazdım, geçiyorum.

İki

Şehir dışında, bahçeli ve iki katlı evlerinde yaşayan anne Meltem ve küçük kızı Beril mutlu bir hayat sürmektedir. Onları tedirgin eden tek şey olur olmaz zamanlarda ortaya çıkan evin emektar bekçisidir. Gizemli bekçi Meltem’de huzursuzluk yaratırken, bu huzursuzluğa bir de anne kızın görmeye başladığı ortak kabuslar eklenir. Başrollerde Tuğba Tutuğ, Emin Gümüşkaya, Tuana Naz Tiryaki var.

Bırak Kendini

Tutucu bir psikolog olan Elia, ayrıldığı fakat hala sevdiği eski karısı Giovanna ile aynı binada yaşamaktadır. Yaşadığı ufak bir kaza sonucunda doktor, Elia’ya kilo vermesi için egzersiz yapması gerektiğini söyler. Elia, gittiği spor salonunda tanıştığı spor eğitmeni Claudia’dan yardım ister. Ancak fazlasıyla sportif ve sağlıklı olan Claudia’nın oynadığı oyunlar, Elia ve Giovanna’yı içinden çıkılmaz olaylar zincirinin içine sürükleyecektir. Filmin başrollerinde Toni Servillo, Carla Signoris, Luca Marinelli var.

İsmail’in Hayaletleri

Hayatına yeni giren Sylvia ile şehirden uzak, sakin bir hayat yaşayan İsmail, yeni filminin hazırlıklarıyla meşguldur. Düzenli ve sakin olan yaşamında bir süre sonra sorunlar oluşmaya başlar. Yazılarında tıkanmaya başlayan İsmail’in hayatı, 20 yıl öncesinde bıraktığı bir hayaletin tekrar ortaya çıkmasıyla alt üst olur. Başrollerinde ünlü oyuncular Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel ve Mathieu Amalric’im yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Arnaud Desplechin oturuyor. Filmin senaryosunu ise Arnaud Desplechin ile birlikte Léa Mysius ve Julie Peyr kaleme aldı.

Balerin ve Afacan Mucit

Yetim olan Félicie Milliner sakin bir köyde yaşamakta olan küçük bir kızdır. Ancak Felicie’nin büyük bir hayali vardır, o da bir balerin olabilmektir. Bunun yolunun köyde kalmaktan geçmediğini bilen küçük kız kırsal Brittany’i terk ederek Paris’e kaçar. Burada bir yanlışlık sonucu farklı biriyle karıştırılır. Ancak bu yanlışlık ona hayallerinin yolunu açar. Animasyon filmin yönetmenleri Eric Summer, Eric Warin

Denizde Dehşet

Genç kız kardeşler Kate ve Lisa, güneş, eğlence ve macere dolu bir tatil yapmak için Meksika’ya giderler. Macerasever Kate, kız kardeşine köpek balıklı sularda dalış yapmayı önerir. Fakat Lisa, Kate kadar hevesli değildir. Kate’in ısrarına dayanamayan Lisa teklifi kabul eder ve dalış yapmaya giderler. Koruyucu kafesle güvenli bir şekilde suyun altına inen kardeşler oldukça heyecanlanır çünkü kafesin etrafını görkemli köpek balıkları sarmıştır. Fakat bir süre sonra heyecan yerini korkuya bırakır. Koruyucu kafes, bağlı olduğu tekneden kopar ve suyun derinliklerine doğru inmeye başlar.

4 Ağustos 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Kara Kule

Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule’nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O’dim’e karşı sürdürdüğü, sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam’dan koruyacak tek kişidir.

Stephen King’in “The Dark Tower” isimli eserinin sinema uyarlaması olan filmin senaristliğini Akiva Goldsman üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard oturuyor.

Tabi kitap gibi etki beklemek biraz garip olur ama yine de izleyeceğiz. Bu haftanın en iyisi olarak belirlediğimiz Kara Kule’nin imdb puanı 6.

Kara Kule Fragmanı

4 Ağustos 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Son karar her zaman olduğu gibi sizin ama önceliklerinizi sinemaya gitmeden önce belirlemenizde fayda var!