7 Temmuz 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta çoook uzun zamandır beklediğimiz Spider-Man: Homecoming vizyona girdi! ÇOK MUTLUYUZ ÇOOK!

Hellö. Yine bir vizyon günü, yine 23 Nisan havası ile yazıya başladık. Neden? Çünkü bu hafta vizyondaki filmlerden biri bizim canımız, ciğerimiz. Vizyondaki filmlerin sayısı sekiz. Üstelik haftanın filmi olarak seçeceğimiz filmin dışında da ilginizi çekebilecek oldukça iyi filmler mevcut. Haydi birlikte bakalım.

7 Temmuz 2017 Vizyondaki Filmler

Örümcek Adam: Eve Dönüş

Doru

Spark: Bir Uzay Macerası

Mayın

The Bye Bye Man

3 Nesil

Keman Öğretmeni

Genco

Doru

Çocukların televizyonda en sevdiği karakterlerden olan “Doru”nun animasyon sinema filmi bu hafta vizyona giriyor. Doru ve Karatay isimli iki at hiç bilmedikleri yerlerde, yarışlara katılıp galip gelecekleri ve babasını bulabilme imkânı da olan bir maceraya atılır.

Spark: Bir Uzay Macerası

Aaron Woodley yönetmenliğinde bir animasyon daha. Gezegende 3 arkadaş olan hareketli maymun Spark, hevesli tilki Vix ve teknoloji meraklısı domuz Chunk ‘ın yaşayacağı maceralar konu edilmektedir.

The Bye Bye Man

Yönetmenliğini Stacy Title’ın yaptığı ve senaristliğini Robert Damon Schneck ile Jonathan Penner ikilisinin kaleme aldığı filmin başrolünde ise Douglas Smith, Lucien Laviscount ve Cressida Bonas yer alıyor. Korku filmi sevenler için haftanın tek adresi olacak. Ama haftanın filmi değil.

Mayın

Armie Hammer ve Annabelle Wallis’in başrolünü paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Fabio Guaglione ve Fabio Resinaro oturuyor. Keskin nişancı Mike Stevens’ın yeni görevi için mayınlarla dolu bir çölün ortasına gönderilir. Buradaki görevi, terörist liderini bulmak ve onu etkisiz hale getirmektir. Başarısız geçen görevinin ardından Stevan, terörist topraklarında yalnızdır, üstelik sol ayağı aktif bir mayının üzerindedir.

3 Nesil

New York’ta yaşayan bir ailenin üç kuşağının karışık ve dokunaklı öyküsünün anlatıldığı filmin başrollerinde Elle Fanning, Naomi Watts ve Susan Sarandon yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Gaby Dellal oturuyor. Komedi ve dramı iç içe yaşamak isteyenler buyursun gelsin.

Keman Öğretmeni

Sao Paulo’nun en belalı mahallesinin lisesinde müzik öğretmenliği yapmaya başlayan keman virtüözünün aklında tek bir şey vardır; senfoni orkestrasına girmek! Yaşadığı başarısızlıklardan bunalan ve kendini lisede bulan öğretmen, başlarda her ne kadar imkansız gibi görünse de hem lisedekilerin hayatını, hem de kendi hayatını değiştirecektir. Umudun ve başarının hikayesi olarak görebileceğimiz film tam da gençlere örnek. Filmin orijinal adı Tudo que Aprendemos Juntos.

Genco

Ali Kemal, 5 yaşındayken başka dünyadan gelen biri ona süper güçler vermiştir. Fakat bu güçler sınırlıdır. Bu sınırlı güçlerle insanlara yardım eder. Kimliğini gizlemek için ise kostüm giyer ve kendisini Gênco olarak tanıtır.

7 Temmuz 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Spider Man Homecoming

Clown filmiyle tanınan Jon Watts’ın yönetmenliğini üstlendiği projede Örümcek Adam Peter Parker karakterini Tom Holland canlandırıyor. Önceleri oldukça itici bulduğumuz, gözümüzün alışmadığı kahramanımız sonraları oldukça tatlı gelmeye başladı.

John Francis Daley ve Jonathan M. Goldstein’ın senaryosuna beraber imza attıkları film, Marvel Entertainment ile seyircilerine merhaba diyecek. Filmde Parker’a eşlik eden isimlerse Marisa Tomei, Tony Revolori Laura Harrier ve Zendaya.

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. Kendini Iron Man‘e ispatlamaya çalışan kahramanımız, bakalım başarılı olup Yenilmezler’e adını yazdırabilecek mi?

Spider Man Fragmanı