2017 Oscar Ödülleri Sunucuları Belli Oldu

26 Şubat’ta gerçekleşecek 2017 Oscar Ödülleri için meraklı bekleyiş sürerken ödülleri verecek olan sunucuları ise resmen açıklandı.

Michael De Luca ve Jennifer Todd’un yapımcılığını üstlendikleri 89. Oscar Ödülleri’nde sunuculuk yapacak ünlü isimler belli oldu. “Bu aktörler bizim filmleri sevmemizi sağlayan isimlerdir.” diyen De Luca ve Todd. Ek olarak “Aktrisler ise gişe rekorları kıran filmlerin en önemli parçaları olmuş ve 89. Oscar Ödülleri sahnesinde ışık saçacaklar.” yorumunu yapmışlar.

89. Oscar Ödülleri 26 Şubat 2017 Pazar günü Hollywood’taki Dolby Theatre® ve Highland Center®’da sahiplerini bulacak. O gece yine sabahlara kadar burada olacağımız için şimdiden heyecanlanmamak elde değil!

Jimmy Kimmel’ın gecenin suncusu olduğu Oscar 2017 için tahminlerimizi ise çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Bakalım aynı düşüncede miyiz? Yoksa sürpriz sonuçlar mı ortaya çıkacak?

Lafı fazla uzatmadan Oscar sunucuları listesine geçelim isterseniz.

2017 Oscar Ödülleri Sunucuları

Halle Berry – Monster’s Ball (2001)

Jamie Dornan

Chris Evans

Gael García Bernal

Samuel L. Jackson – Pulp Fiction (1994)

Scarlett Johansson

Dakota Johnson

Shirley MacLaine – Terms of Endearment (1983)

Kate McKinnon

Hailee Steinfeld – True Grit (2010)

Pek tabii ki geçen yılın kazananları Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance ve Alicia Vikander’da listeye dahil olan isimler arasında!