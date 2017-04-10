Thor: Ragnarok’tan İlk Fragman Geldi

“Ragnarök İskandinav mitolojisindeki kıyamettir.

Rivayete göre her yerde savaş ve ölüm olacaktır. Fenrir güneşi ve Hati de ayı yutacak. Gullinkambi tanrılara doğru ötecek ve ejderharları çağıracak. Jormungand ve Fenrir serbest kalacak ve Jormungand Thor tarafından öldürülecek fakat Thor’u zehirleyip onun ölümüne sebep olacak. Vidar Fenrir’i öldürecek. Garm ve Tyr birbirlerini öldürecek. Fenrir, Odin‘i öldürecek. Heimdall ve Loki dövüşecek ve birbirlerini öldürecek. Sonrasında dünya ateşler içinde yanacak. Bazı tanrılar sağ kalacak diğerleri ise yeniden doğacak. Sonunda nefret ve keder kaybolacak ve kalan lif ve lifthasirler mutlu bir şekilde yaşayacak.”

Wikipedia İskandinav mitolojisindeki Ragnarök’ten böyle bahsediyor. Her ne kadar MCU içerisindeki Thor ve karaktere bağlı mit ögeleri buna uygun olsa da fragman hikaye olarak orijinalinden biraz, ton olarak da konu aldığı Ragnarök’ten baya uzaklaşmış gibi duruyor çünkü aslen Ragnarök zamanın başlangıcından sonuna kadar tekrarlanacak bir kıyamet döngüsü. Böyle bir konu için fragman fazla renkli kaçmış olabilir.

Teaser Fragman

Fragmandaki eğlence ögesi (çok olmasa da), renkler, makyajlar ve setting sanki Ragnarök kadar karanlık bir konu işlenmiyor da Guardians of the Galaxy gibi hafif tonda ilerleyen, çok nadir ciddileşen bir film görünümü sergiliyor. Elbette kimse Marvel‘ın bir anda karanlık bir yola girmesini ve gerçekten kıyamet algısını yüzümüze vurmasını beklemiyor ama beklenenden daha cıvıl cıvıl olduğu kesin.

Öncesinde çıkan haberler, görüntüler ve röportajlar sonucu filmin yönetmeni Taika Waititi dahi “Ragnarok aslen bir komedi filmi değil.” açıklamasını yapmak durumunda kalmışken bizim biraz çekinmemiz normal. Yine de fragmanın da teaserı olduğu için kesin bir şey söylemek doğru değil.

Hikaye tam olarak ortada olmasa da bir kaç tahmin yürütülebilir. Odin’in boşluğunda Hel’de tutsak olan Hela’nın eline fırsat geçmiş ve Ragnarok’u Asgard üzerine salmaya gelmiş olabilir; ama konu buradan yeni karakterler Hela, Valkyrie, Grandmaster, Skurge ve yeni olamayan Hulk’ın Gladiator versiyonuna nasıl bağlanıyor? Asgard neden düştü, Valkyrie’lere ne oldu da sadece bir tanesini görüyoruz, Thor neden değersiz konumda gibi soruların hepsi fragmandan aklımızda kalanlar.

Thor ve Loki New York sokaklarında Odin’i ararken nasıl Hela ile karşılaştıkları; Thor’un Mjolnir‘i Hela’nın ellerinde kaybetmesi; Surtur’un hükmettiği Muspelheim’da nasıl tutsak düştüğü; Valkyrie’ye yakalanıp Sakaar’da Gladiator Hulk ile nasıl karşılaştığı ve Asgard’daki savaş da dahil olmak üzele gezilecek tüm mekanlar da merak konusu.

Kevin Feige film için “Thor sagasına yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı. Planet Hulk hikayesini de içine sığdırarak kimisini üzdü, kimisini sevindirdi; ama yeni tonu, hikayeye yaklaşımı ile bizi geçmiş filmlerinden farklı bir Thor beklediği kesin.

Thor: Ragnarok, 3 Kasım 2017‘de sinemalarda.