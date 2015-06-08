Gay ve Biseksüel Süper Kahramanlar

Cinsellik deyince (Ooo seksli konu) hemen toplum üzerinde oluşan garip bir utanmaca, sıkılmaca hali söz konusu. Bu bazı ülkelerde biraz daha hafif. Gay ya da biseksüel olmanın daha az garip sayıldığı ülkelerde bu tür açıklamalar yapılıyor ya da en kötü ihtimalle ima ediliyor! Bunların içerisinde bizim yakinen tanıdığımız süper kahramanlar da var tabii.. Olmaz mı? İşte bu süper kahramanlardan hangileri gay hangileri biseksüelmiş biz yazıyoruz. Geçmişinde yoğun olarak ima edilen ama hala tartışmalı durumda olan kişileri soru işaretledik. Haydi görelim. (Çok heyecanlı değil mi?)

Gay ya da Biseksüel Süper Kahramanlar Listesi:

1- Cara Delevingne (Biseksüel) – Enchantress

DC Comics karakteri olarak bilinen Enchantress’in yüzü, aynı zamanda model ve aktris olan Cara Delevingne biseksüeldir. Kendisinin hem Hızlı ve Öfkeli’nin kahramanı Michelle Rodriguez hem de James Cameron ile ismini duymuşluğumuz var.

2- Victor Garber (Gay) – Firestorm

Eğer Flash‘ın yeni bölümlerine aşinaysan karakteri tanımakta çok da zorlanmayacaksın. Bu tür sorular sorulduğunda ‘açıklama yapmak istemiyorum ama sanırım herkes biliyor’ diye cevap veriyor.

3- Ian McKellen (Gay) – Magneto

X-Men ve Yüzüklerin Efendisi gibi film serilerinin vazgeçilmezi ve ana karakteri olan Ian McKellen’ın en başından beri tercihleri belliydi. Onaylayan ya da reddeden herhangi bir açıklama olmasa da bir ara Luke Evans ile isimleri duyulmuştu.

4- Colton Haynes (???) – Arsenal/Red Arrow

Gözlerimizin üzerinde olması gereken bir isim! Jerreth Ludwig II ile ilişkileri olduğu iddia edilen ama hiçbir zaman resmiyet kazanmayan bir durum söz konusu. Bence gay olmamalı ama yine de siz bilirsiniz tabi..

5- Anna Paquin (Biseksüel) – Rogue

X-Men filmlerinin ana karakterlerinden biri olan Rogue, biseksüel kahramanlarımızdan. True Blood‘da nelerini nelerini gördüğümüz kahramanımız, bir röportajında bu bilgiyi açıkça paylaşmıştı.

6- Wentworth Miller (Gay) – Captain Cold

Biliyorum bayanlar nasıl hayalkırıklığı değil mi? Prison Break ile tanıyıp, Flash ile kötülediğimiz Miller, konuşmalarında ve duruşunda tercihlerini net bir şekilde belli ediyor.

7- Jared Leto (???) – The Joker

Yeni Joker’imiz Letto, cinsellik üzerine konuşmayı pek sevmiyor ancak, söylentiler onun eşcinsel olduğu yönünde. Gıybet gibi olmasın ama bence de gay. Hissiyat diyebiliriz.

8- Andy Mientus (Biseksüel) – the Pied Piper

”Ben bir adamla uzun vadeli bir ilişki şimdi değilim ama hayatım, renkli ve çeşitli olmuştur.” gibi bir açıklama ile rengini belli eden kahramanımız. Fareli Köyün Kavalcısı olarak bilinen karakterimiz, Flash dizisinde ‘kötü’ olarak oynadı.

9- Ezra Miller (Gay) – The Flash

Perks of Being A Wallflower ile bilinen ve tanınan Ezra Miller, son olarak Flash dizisinde ana karakter olarak görülüyor. Kendisinin açık ve net söylemleri olmasa da Letto ve kendisi, bunu belli eden kişilerden.

10- Ellen Paige (Gay) – Kitty Pride

‘Ben özgürce birini sevmek, sokakta yürümek ve kız arkadaşımın elini tutmak istiyorum.’ diyerek açıklamasını herkese duyuran Ellen’ı X-Men serisinden tanıyoruz. Aynı zamanda Inceptıon filminde de rol alan Ellen Paige, LGBTQ gençler için İnsan Hakları Kampanyası‘nda iki yıl önce Şubat ayında bir duyuru yaptı.