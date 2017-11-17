Gönlümüzün Sultanı Julia Roberts’ın Oynadığı 20 Film

Julia Roberts filmleri ile karşınızdayız. “Gönlümüzün Sultanı” çünkü onu öyle böyle sevmiyoruz. Son filmi de dahil olmak üzere karışık bir liste yaptık. Umarız beğenirsiniz!

Julia Roberts, Oscarlı Amerikalı oyuncu. Tatlı gülüşü, masum bakışları ve albenisi ile herkesin gönlünde taht kurmuş bir aktris. Allah özene bezene yaratmış tabirini kullanabileceğimiz birisi varsa, o da kesinlikle Julia Roberts’tır. İnanması zor olsa da kendisi 1967 doğumlu. Sanki kendisini tanıdığımızdan beri hiç değişmedi. Aklımıza da binbir rol ile kazındı. Şimdi hep birlikte bu rolleri inceleyeceğiz. Filmlerin arasından ilk yirmiyi ayırmak oldukça zor oldu ama bunların arasında izlemediğiniz bir film varsa, listeyi okumayı bitirdikten sonra yapmanız gereken ilk iş bu olmalı deriz. Haydi başlayalım.

Filmi izlemeyenler için anlatımlar spoiler içerebilir.

Julia Roberts Filmleri