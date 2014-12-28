Normal bir film, başından sonuna doğru kronolojik olarak düz bir şekilde akmasına rağmen bazı filmler (ki en sevdiklerim) öyle değildir. Bu filmler genel olarak “ya ben bişiy anlamadım kiee!” gibi bir handikap taşımasına rağmen genellikle “olm bi’ film izledim dün. İzlerken böyle şey oluyosun yea!” gibi muhabbetlere açıktır. Her ne kadar böyle bir handikap taşısa da bu tarz filmler, her zaman tekrar tekrar izlenesi filmler kategorisindedir.

Benim gibi bu tarz filmlerden hoşlananlar için bir liste hazırladım.

İşte geldik hastası olduğum “Kafa karıştıran en iyi 10 Film” listesine;