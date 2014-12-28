Kafa karıştıran en iyi 10 Film

Yazar
Emre Arısoy
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Normal bir film, başından sonuna doğru kronolojik olarak düz bir şekilde akmasına rağmen bazı filmler (ki en sevdiklerim) öyle değildir. Bu filmler genel olarak “ya ben bişiy anlamadım kiee!” gibi bir handikap taşımasına rağmen genellikle “olm bi’ film izledim dün. İzlerken böyle şey oluyosun yea!” gibi muhabbetlere açıktır. Her ne kadar böyle bir handikap taşısa da bu tarz filmler, her zaman tekrar tekrar izlenesi filmler kategorisindedir.

Benim gibi bu tarz filmlerden hoşlananlar için bir liste hazırladım.

İşte geldik hastası olduğum “Kafa karıştıran en iyi 10 Film” listesine;

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10. Identity / Kimlik (2003)

9. Triangle / Okyanusta Av (2009)

8. Donnie Darko (2001)

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

6. Trance / Trans (2013)

5. Shutter Island / Zindan Adası (2010)

4. The Illusionist / Sihirbaz (2006)

3. Memento / Akıl Defteri (2000)

2. The Prestige / Prestij (2006)

1. The Usual Suspects / Olağan Şüpheliler (1995)

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  • Fatih Sarikaya

    Bu listeye kesinlikle Predestination filmide eklenmeli.

  • Haklısınız Fatih Bey ancak listeyi oluşturduğumuz tarihte Predestination filmi henüz DVD / Bluray sunumunu yapmamıştı. Yeni bir liste oluşturduğumuzda bu konuyu göz önüne alıyor olacağız. Sevgiler.

  • Micheal Myers

    Kafa karıştıran film demişsin 2 başlık 2 resim bu kadarcık mı? Bari filmlerin konusunu yazsaydın -rep