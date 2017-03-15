14 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Emre Arısoy
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14 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 61. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirdi.

14 mart 2017 reyting sonuclari

Gecenin ve her hafta Salı günlerinin lideri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 61. bölümünde; Annesinin ölümünün Meryem’in ellerinden geldiğini öğrenen Alparslan, hesaplaşmak üzere soluğu cenaze evinde almıştır. İtiraf etmesi zor olan bu gerçeğe yaşananlara tanık olan hiç kimse inanamaz. Çakırbeyli ailesinin bu yüzleşmeden sonra vereceği tepki merak konusudur.

İkinci sıradaki Anne ise son haftaların en yüksek reyting sonuçlarından birini almış. Bu sezon final yapacağı konuşulan Anne dizisinin 19. bölümünde; Turna’ya ulaşmaya çalışan Zeynep’i bekleyen acı sürpriz ne? Cengiz büyük intikam planını uygulayabilecek mi? Turna’yı kurtarabilmek için gözünü kırpmadan Cengiz’in karşısına çıkan Gönül ölecek mi?

Survivor 2017‘de ise veda konseyi heyecanı vardı. Öncesinde Ünlüler takımının kazandığı iletişim ödülü ile arkadaşlarından gelen mektupları okuyarak moral buldular ancak akşam takımdan biri veda edecekti. Ardından veda konseyine geçildi ve “Survivor 2017’de kim elendi?” sorusunun cevabını almaya geçildi. Heyecanlı bekleyişin ardından en az SMS alarak adaya veda eden isim Fatih Hürkan oldu.

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

14 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazATV9.64
2AnneSTAR TV8.18
3Survivor 2017TV87.43
4Show Ana HaberSHOW TV5.76
5Fatih Portakal ile Fox Ana HaberFOX TV5.62
6Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özet)ATV5.53
7Anne (Özet)STAR TV5.46
8ATV Ana HaberATV4.99
9Müge Anlı ile Tatlı SertATV4.61
10Esra Erol’daATV4.35
11Evleneceksen GelSHOW TV4.29
12Zuhal Topal’laSTAR TV3.96
13Hayat ŞarkısıKANAL D3.93
14Survivor 2017 (Özet)TV83.73
15Ahmet Hakan’la Kanal D HaberKANAL D3.66
16Hava DurumuATV3.41
17Beni AffetSTAR TV3.14
18Sıcak GelişmeKANAL D3.14
19Star Ana HaberSTAR TV2.65
20Evleneceksen Gel (Özet)SHOW TV2.63

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