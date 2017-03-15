14 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

14 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 61. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirdi.

Gecenin ve her hafta Salı günlerinin lideri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 61. bölümünde; Annesinin ölümünün Meryem’in ellerinden geldiğini öğrenen Alparslan, hesaplaşmak üzere soluğu cenaze evinde almıştır. İtiraf etmesi zor olan bu gerçeğe yaşananlara tanık olan hiç kimse inanamaz. Çakırbeyli ailesinin bu yüzleşmeden sonra vereceği tepki merak konusudur.

İkinci sıradaki Anne ise son haftaların en yüksek reyting sonuçlarından birini almış. Bu sezon final yapacağı konuşulan Anne dizisinin 19. bölümünde; Turna’ya ulaşmaya çalışan Zeynep’i bekleyen acı sürpriz ne? Cengiz büyük intikam planını uygulayabilecek mi? Turna’yı kurtarabilmek için gözünü kırpmadan Cengiz’in karşısına çıkan Gönül ölecek mi?

Survivor 2017‘de ise veda konseyi heyecanı vardı. Öncesinde Ünlüler takımının kazandığı iletişim ödülü ile arkadaşlarından gelen mektupları okuyarak moral buldular ancak akşam takımdan biri veda edecekti. Ardından veda konseyine geçildi ve “Survivor 2017’de kim elendi?” sorusunun cevabını almaya geçildi. Heyecanlı bekleyişin ardından en az SMS alarak adaya veda eden isim Fatih Hürkan oldu.

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

14 Mart 2017 Reyting Sonuçları