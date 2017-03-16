15 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul bir Çarşamba gününü daha sürklase ederek liderliğini pekiştirmiş. Kara Sevda ise umutsuz bir şekilde takibini sürdürüyor. Umarız beklenen çıkışı göstererek başarıya ulaşabilirler. Ancak aşağıdaki rakamlara bakınca durum epey zor görünüyor.
Çarşamba günlerinin en çok izlenen programı olan Diriliş Ertuğrul‘un 80. bölümünde; Batuhan’ı kullanarak, Aslıhan’ın yerini bulan Vasilius, Saadettin Köpek’in desteğini alarak Hanlı Pazarı elde etmek istemiştir. Askerlerinin Aslıhan’ı getireceği rahatlığıyla mağrur halde Hanlı Pazar’a gelen Vasilius, orada hiç aklına gelmeyen bir durumla karşılaşmıştır. Ertuğrul ve Saadettin Köpek birleşmiş, Aslıhan Ertuğrul’un alpları tarafından kurtarılarak Hanlı Pazar’a getirilmiştir. Ertuğrul ve Sadettin Köpek’in elinden kurtulabilecek midir? Diğer yandan Helena’nın desteğiyle zindandan kurtulan Bamsı, Vasilius’un oyunuyla barbar askerlerin saldırısına uğramıştır. Aklı Helena’da olan Bamsı zafiyet göstermiş yara almıştır. Şimdi büyük bir zorluk içindedir.Bugüne kadar abisi Aliyar’a karşı duran Aslıhan, öğrendiği gerçeklerden sonra abisine karşı nasıl bir tavır içine girecektir.
Özetini göz ardı edersek ikinci sırada yer alan program Kara Sevda 60. bölümünde ise Kemal ile Nihan zor bir sınavdan geçer. Kemal, Zeynep’in ölümle arasındaki duvar olmaya çalışırken; Nihan, işlenen suçun bedelinin ne olursa olsun ödenmesi için harekete geçer.
Bakalım gelecek bölümlerde ne olacak. Şimdi Total grubunun Top20 sonuçlarına geçelim:
15 Mart 2017 Reyting Sonuçları
|#
|Program Adı
|Kanal
|Reyting
|1
|Diriiş Ertuğrul
|TRT 1
|13.42
|2
|Diriiş Ertuğrul (Özet)
|TRT 1
|6.78
|3
|Kara Sevda
|STAR TV
|5.41
|4
|Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
|FOX TV
|5.28
|5
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|ATV
|4.76
|6
|Show Ana Haber
|SHOW TV
|4.51
|7
|No:309
|FOX TV
|4.5
|8
|Evlat Kokusu
|KANAL D
|4.44
|9
|Evleneceksen Gel
|SHOW TV
|4.15
|10
|Esra Erol’da
|ATV
|4.04
|11
|Zuhal Topal’la
|STAR TV
|4.02
|12
|ATV Ana Haber
|ATV
|3.75
|13
|Ahmet Hakan’la Kanal D Haber
|KANAL D
|3.3
|14
|Kara Sevda (Özet)
|STAR TV
|3.26
|15
|Bu Şehir Arkandan Gelecek
|ATV
|3.22
|16
|Sıcak Gelişme
|KANAL D
|3.22
|17
|No:309 (Özet)
|FOX TV
|3.2
|18
|Güldür Güldür Show (Tekrar)
|SHOW TV
|3.13
|19
|Beni Affet
|STAR TV
|3.1
|20
|Evleneceksen Gel (Özet)
|SHOW TV
|2.58