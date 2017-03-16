15 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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15 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul bir Çarşamba gününü daha sürklase ederek liderliğini pekiştirmiş. Kara Sevda ise umutsuz bir şekilde takibini sürdürüyor. Umarız beklenen çıkışı göstererek başarıya ulaşabilirler. Ancak aşağıdaki rakamlara bakınca durum epey zor görünüyor.

15 mart 2017 reyting sonuclari

Çarşamba günlerinin en çok izlenen programı olan Diriliş Ertuğrul‘un 80. bölümünde; Batuhan’ı kullanarak, Aslıhan’ın yerini bulan Vasilius, Saadettin Köpek’in desteğini alarak Hanlı Pazarı elde etmek istemiştir. Askerlerinin Aslıhan’ı getireceği rahatlığıyla mağrur halde Hanlı Pazar’a gelen Vasilius, orada hiç aklına gelmeyen bir durumla karşılaşmıştır. Ertuğrul ve Saadettin Köpek birleşmiş, Aslıhan Ertuğrul’un alpları tarafından kurtarılarak Hanlı Pazar’a getirilmiştir. Ertuğrul ve Sadettin Köpek’in elinden kurtulabilecek midir? Diğer yandan Helena’nın desteğiyle zindandan kurtulan Bamsı, Vasilius’un oyunuyla barbar askerlerin saldırısına uğramıştır. Aklı Helena’da olan Bamsı zafiyet göstermiş yara almıştır. Şimdi büyük bir zorluk içindedir.Bugüne kadar abisi Aliyar’a karşı duran Aslıhan, öğrendiği gerçeklerden sonra abisine karşı nasıl bir tavır içine girecektir.

Özetini göz ardı edersek ikinci sırada yer alan program Kara Sevda 60. bölümünde ise Kemal ile Nihan zor bir sınavdan geçer. Kemal, Zeynep’in ölümle arasındaki duvar olmaya çalışırken; Nihan, işlenen suçun bedelinin ne olursa olsun ödenmesi için harekete geçer.

Bakalım gelecek bölümlerde ne olacak. Şimdi Total grubunun Top20 sonuçlarına geçelim:

15 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1Diriiş ErtuğrulTRT 113.42
2Diriiş Ertuğrul (Özet)TRT 16.78
3Kara SevdaSTAR TV5.41
4Fatih Portakal ile Fox Ana HaberFOX TV5.28
5Müge Anlı ile Tatlı SertATV4.76
6Show Ana HaberSHOW TV4.51
7No:309FOX TV4.5
8Evlat KokusuKANAL D4.44
9Evleneceksen GelSHOW TV4.15
10Esra Erol’daATV4.04
11Zuhal Topal’laSTAR TV4.02
12ATV Ana HaberATV3.75
13Ahmet Hakan’la Kanal D HaberKANAL D3.3
14Kara Sevda (Özet)STAR TV3.26
15Bu Şehir Arkandan GelecekATV3.22
16Sıcak GelişmeKANAL D3.22
17No:309 (Özet)FOX TV3.2
18Güldür Güldür Show (Tekrar)SHOW TV3.13
19Beni AffetSTAR TV3.1
20Evleneceksen Gel (Özet)SHOW TV2.58

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