2 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Kayserispor-Fenerbahçe

2 Mart 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Dün oynanan Kayserispor-Fenerbahçe Türkiye Kupası karşılaşması gecenin en çok izlenen programı olmuş.

Ziraat Türkiye Kupası‘nda Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’u 3-0’lık skorla yendi. Fenerbahçe’nin gollerinin ikisini Fernandao ve diğerini ise Erkan Kaş kendi kalesine attı. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe, yarı final yolunda büyük avantaj sağladı. Çeyrek finalde rövanş maçı Nisan’ın ilk haftasında Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak.

İkinci sırada FOX TV’nin yeni dizisi Çoban Yıldızı yer alırken üçüncü sırayı Vatanım Sensin almış. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci ve Selim Bayraktar’ın rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi dün akşam ilk bölümüyle reyting sıralamasında ikinci sırada yer alıp gövde gösterisi yapmış.



Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Sıralamalarda değişiklikler olacak mı? Vatanım Sensin ve Çoban Yıldızı arasındaki kapışma ne gibi sonuçlar doğuracak? Hep birlikte göreceğiz…

Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

2 Mart 2017 Reyting Sonuçları