2 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Kayserispor-Fenerbahçe

Emre Arısoy
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2 Mart 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Dün oynanan Kayserispor-Fenerbahçe Türkiye Kupası karşılaşması gecenin en çok izlenen programı olmuş.

2 mart 2017 reyting sonuclari

Ziraat Türkiye Kupası‘nda Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’u 3-0’lık skorla yendi. Fenerbahçe’nin gollerinin ikisini Fernandao ve diğerini ise Erkan Kaş kendi kalesine attı. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe, yarı final yolunda büyük avantaj sağladı. Çeyrek finalde rövanş maçı Nisan’ın ilk haftasında Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak.

İkinci sırada FOX TV’nin yeni dizisi Çoban Yıldızı yer alırken üçüncü sırayı Vatanım Sensin almış. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci ve Selim Bayraktar’ın rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi dün akşam ilk bölümüyle reyting sıralamasında ikinci sırada yer alıp gövde gösterisi yapmış.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Sıralamalarda değişiklikler olacak mı? Vatanım Sensin ve Çoban Yıldızı arasındaki kapışma ne gibi sonuçlar doğuracak? Hep birlikte göreceğiz…

Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

2 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1KAYSERISPOR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASIATV8.2118.56
2COBAN YILDIZIFOX TV6.4314.74
3VATANIM SENSINKANAL D5.9413.91
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.715.5
5CESUR VE GUZELSTAR TV5.0812.02
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.9813.9
7ATV ANA HABERATV4.211.62
8ESRA EROL’DAATV4.1715.75
9MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.1124.48
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.9817.38
11CESUR YUREKSHOW TV3.859.36
12ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.8114.46
13VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.588.69
14AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.349.18
15BENI AFFETSTAR TV3.3218.19
16CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.257.88
17O SES TURKIYETV83.237.84
18SICAK GELISMEKANAL D3.19.24
19KUPA GUNLUGUATV3.087.73
20HABER ONUSHOW TV2.718.22

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