23 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

23 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva Avrupa Ligi karşılaşması Survivor 2017 ve Cesur ve Güzel‘in önünde lider olmuş.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Vodafone Arena’da karşılaştığı Hapoel Beer Sheva’yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Baştan sona rahat bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar’ın golünü Aboubakar ve Cenk Tosun atarken, Hapoel’in golünü Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş’ın rakibi cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘nin son bölümünde oynanan ve nefes kesen ceza oyunu final turuna kaldı. Oyunu finalde gönüllüler takımı kazandı. Kaybeden ünlüler takımı ise baraka evlerini de kaybetmiş oldu. Böylece ünlüler takımı bir hafta boyunca baraka evleri olmadan zorlu şartlarda yaşamla mücadele edecek.

Cesur ve Güzel ise üçüncü sırada yer alarak beklenen çıkışı o veya bu sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyor. Beklenti çok fazla olunca böyle bir hisse kapılıyoruz galiba…

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

23 Şubat 2017 Reyting Sonuçları