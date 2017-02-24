23 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva

Emre Arısoy
-
0
37

23 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva Avrupa Ligi karşılaşması Survivor 2017 ve Cesur ve Güzel‘in önünde lider olmuş.

23 subat 2017 reyting sonuclari

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Vodafone Arena’da karşılaştığı Hapoel Beer Sheva’yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Baştan sona rahat bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar’ın golünü Aboubakar ve Cenk Tosun atarken, Hapoel’in golünü Nwakaeme kaydetti. Beşiktaş’ın rakibi cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘nin son bölümünde oynanan ve nefes kesen ceza oyunu final turuna kaldı. Oyunu finalde gönüllüler takımı kazandı. Kaybeden ünlüler takımı ise baraka evlerini de kaybetmiş oldu. Böylece ünlüler takımı bir hafta boyunca baraka evleri olmadan zorlu şartlarda yaşamla mücadele edecek.

Cesur ve Güzel ise üçüncü sırada yer alarak beklenen çıkışı o veya bu sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyor. Beklenti çok fazla olunca böyle bir hisse kapılıyoruz galiba…

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

23 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1BESIKTAS-HAPOEL BEER SHEVA UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASITRT 18.1218.66
2SURVIVORTV86.7516.51
3CESUR VE GUZELSTAR TV5.2612.82
4SHOW ANA HABERSHOW TV4.7413.71
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.7213.5
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.6127.91
7AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D4.0811.42
8CESUR YUREKSHOW TV4.039.84
9CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV4.029.94
10ATV ANA HABERATV3.9411.25
11ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.8716.38
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.8118.74
13SURVIVOR OZETTV83.619.58
14ESRA EROL’DAATV3.5715.06
15SEVKAT YERIMDAR 2 (T.S)FOX TV3.297.83
16SICAK GELISMEKANAL D3.079.69
17OLENE KADARATV3.017.13
18BIR GARIP ASKKANAL 72.956.85
19STAR ANA HABERSTAR TV2.858.06
20BENI AFFETSTAR TV2.7216.98

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri