28 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi dizisi geçen hafta Arka Sokaklar‘dan aldığı liderliği sürdürmüş. Survivor 2017 ise üçüncü sırada kendine yer bulabilmiş.

28 Nisan gecesinin 8.31 reyting ile lideri olan Aşk ve Mavi‘nin 25. bölümünde; Hasibe, Fatma’nın Cemal’den hamile kaldığını öğrenir. Bu durumu konaktakilerden saklamak ister ama Birgül, Fatma’nın hamile olabileceğini çoktan Refika’ya söylemiştir. Pembe, konağın hanımı havalarıyla Göreçkiler’e kök söktürür. Konaktakiler Fatma’dan bebeğin kimden olduğunun cevabını beklemektedir.

6.87 reyting ile ikinci sırada yer alan Arka Sokaklar‘ın 439. bölümünde ise Selin’in manevi annesi olduğu Sevgi, kaçırılma olayına tanık olmuştu. Bunun üzerine kaçırılma olayının başındaki Baki, yüzünü gören ve kendisini teşhis edecek olan Sevgi’yi kaçırır. Ekip ve Selin dört koldan onu arar. Kapatıldığı evi öğrenen Selin, ekipten önce gelir. Baki ile karşı karşıya kalan Selin, ondan önce davranıp silahını ateşler. Baki, vurulur; fakat, Selin’e doğrulttuğu silah ortada yoktur. Kayıp silah Selin’in başına dert açar.

Üçüncü sıradaki Survivor 2017‘de ise ödül oyunu heyecanı yaşanıyordu. Ödülün Santa Domingo’ya seyahat edip moral depolamak olduğu oyunun ilk bölümünü gönüllüler takımı kazandı. Oyunun ikinci etabında ise ünlüler daha iyi mücadele etti ve durumu eşitlediler. Final etabı ise bayrak yarışına kaldı. Büyük ödülü kazanan gönüllüler takımı oldu.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralaması değişecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

28 Nisan 2017 Reyting Sonuçları