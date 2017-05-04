3 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Yazan:
Emre Arısoy
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3 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul‘un 86 bölümü ile liderliğini pekiştirirken onu Kara Sevda ve No:309 takip etmiş.

3 mayıs 2017 reyting sonuclari 3 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Çarşamba günlerinin değişmeyen lideri Diriliş Ertuğrul‘un 86. bölümünde Ural ve Vasilius hain bir planla Konya yolu üzerinde Doğan’ı öldürmüş, Dündar’ı ise esir almışlardı. Buna karşı harekete geçen Ertuğrul, alpları ve Aliyar’la birlikte Karacahisar kalesine girmiş ve orayı darmadağın ederek kardeşi Dündar’ı kurtarmıştır. Diğer yandan Helena ise Nikea yolu üzerinde düğüne giderken Bamsı tarafından kurtarılarak Kayı Obasına getirilmiştir. Kaleye geldiğinde manzarayı gören Vasilius adeta yıkılmıştır. Üzerine Helena’nın da kendi rızası ile kaçtığı haberini alınca öfkeden kabına sığamaz olmuştur.

Bildiğiniz üzere Çarşamba günleri diğer yapımlar Diriliş Ertuğrul’un özeti ile yarışıyor. Bu hafta da görüntü değişmemiş. Üçüncü sırada Kara Sevda ve dördüncü sırada No: 309 yer bulabilmiş.

Kara Sevda‘nın 67. bölümünde; Önemli tartışmalar yaşanırken Nihan ile yeniden mutlu bir şekilde yaşam süreceklerini düşünen Kemal tüm yaşananlara rağmen umutlu konuşmalar yaptı. Eşinin gözaltına alınması karşısında oldukça şaşıran Kemal onun suçsuz olduğunu dile getirmişti. Kara Sevda’nın yeni bölüm fragmanına göreyse mutlu günlerine geri dönen Kemal “Bizim hikayemiz yeni başlıyor” ifadelerine yer verecek.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralamasında ne gibi değişiklikler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

3 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1DIRILIS ERTUGRULTRT 113.81
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 16.15
3KARA SEVDASTAR TV5.87
4NO:309FOX TV5.59
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.91
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.25
7SHOW ANA HABERSHOW TV3.63
8HUKUMET KADIN (T.S)SHOW TV3.61
9NO:309 (OZET)FOX TV3.51
10ESRA EROL’DAATV3.38
11ATV ANA HABERATV3.3
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.29
13KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.24
14BENI AFFETSTAR TV3.21
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.15
16EVLAT KOKUSUKANAL D2.73
17AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.63
18SICAK GELISMEKANAL D2.58
19HABER ONUSHOW TV2.35
20ADINI SEN KOYTRT 12.27

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