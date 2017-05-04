3 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul‘un 86 bölümü ile liderliğini pekiştirirken onu Kara Sevda ve No:309 takip etmiş.

Çarşamba günlerinin değişmeyen lideri Diriliş Ertuğrul‘un 86. bölümünde Ural ve Vasilius hain bir planla Konya yolu üzerinde Doğan’ı öldürmüş, Dündar’ı ise esir almışlardı. Buna karşı harekete geçen Ertuğrul, alpları ve Aliyar’la birlikte Karacahisar kalesine girmiş ve orayı darmadağın ederek kardeşi Dündar’ı kurtarmıştır. Diğer yandan Helena ise Nikea yolu üzerinde düğüne giderken Bamsı tarafından kurtarılarak Kayı Obasına getirilmiştir. Kaleye geldiğinde manzarayı gören Vasilius adeta yıkılmıştır. Üzerine Helena’nın da kendi rızası ile kaçtığı haberini alınca öfkeden kabına sığamaz olmuştur.

Bildiğiniz üzere Çarşamba günleri diğer yapımlar Diriliş Ertuğrul’un özeti ile yarışıyor. Bu hafta da görüntü değişmemiş. Üçüncü sırada Kara Sevda ve dördüncü sırada No: 309 yer bulabilmiş.

Kara Sevda‘nın 67. bölümünde; Önemli tartışmalar yaşanırken Nihan ile yeniden mutlu bir şekilde yaşam süreceklerini düşünen Kemal tüm yaşananlara rağmen umutlu konuşmalar yaptı. Eşinin gözaltına alınması karşısında oldukça şaşıran Kemal onun suçsuz olduğunu dile getirmişti. Kara Sevda’nın yeni bölüm fragmanına göreyse mutlu günlerine geri dönen Kemal “Bizim hikayemiz yeni başlıyor” ifadelerine yer verecek.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralamasında ne gibi değişiklikler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

3 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları