23 Haziran 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta 9 tane film vizyona girdi ama aksiyon meraklıları için Transformers 5 var! Bi bakalım hangileri, ne için varmış?

Haziran ayının sonuna geldik ve sinema salonu soğuğuna ihtiyaç duyamadık. Ama güzel bir film seyredip dert tasadan uzaklaşma ile patlamış mısır kokusuna her zaman ihtiyacımız var değil mi? Bu hafta vizyona giren film sayısı: 9. Her hafta 8-9 filmin altında bir sayı olmuyor bu da seçenek fazlalığı nedeni ile haftanın filmini seçmeyi zorluyor. Ancak bu hafta için geçerli olmayacak bir konu bu. Öncelikle vizyondaki filmlere bakıp ardından haftanın filmi hakkında biraz konuşalım. Buyurun.

23 Haziran 2017 Vizyondaki Filmler

93 Yazı Berlin Sendromu Büyü 2 Dağların Ardında Kara Gün Recep İvedik 5 Tatlı Şeyler Tavşan Okulu Transformers 5

Recep İvedik 5



Recep İvedik 5 ile başlayalım ve aradan çıksın. Recep İvedik serisinin beşinci filmi olan yapımda Recep, yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yollara dökülüyor. Yani artık zorlayıp itelemesek mi? Yaaani.. Siz bilirsiniz. Filmin yönetmenliğini gelenek bozulmadan yine Togan Gökbakar üstlenirken, başrol Şahan Gökbakar’a Orkan Varan ve Deniz Ceylan isimleri eşlik ediyor.

93 Yazı

Altı yaşındaki Frida, annesinin ölümü üzerine amcasının ailesinin yanına gönderilir. Yaşayacağı yeni evi, doğduğu yer olan Barselona’dan uzakta kırsal bir bölgededir. Frida, annesinin ölümüne ve yeni hayatına alışmakta oldukça zorlanır. Carla Simon Pipó‘nun yazıp yönettiği filmin başrollerinde Laia Artigas, Paula Blanco ve Etna Campillo yer alıyor.

Berlin Sendromu

Avusturyalı foto muhabiri olan Clare Almanya’daki Sovyet mimarisini fotoğraflayıp bir kitap yayınlamak için Berlin’e gelir. Berlin’de tatil yaparken bir beden eğitimi okulunda İngilizce öğretmeni olan karizmatik Andi tanışır. Tutkulu bir gecenin ardından romantik bir başlangıç yaşanmış gibi görünmesine rağmen, Clare uyandığında kendini Andi’nin apartman dairesinde kilitli bulur.

Büyü 2

Film, üniversitede psikoloji okuyan bir grup gencin, hocaları tarafından doğa üstü varlıkların etkisi altındaki köy halkını ziyarete gitmeleriyle başlayan korku ve macera dolu hikayeyi konu alıyor. 2004 yapımı ünlü yerli korku filmi Büyü’nün devam filmi olan yapımda yönetmen koltuğunda Adnan Güler oturuyor. Klasik bir korku macerası.

Dağların Ardında

Rabih, Lübnan kırsalında doğumuna dair kayıtların peşine düşmüş görme engelli bir müzisyendir. Toplumun ücra köşelerinden kendi hikâyelerini anlatan insanlarla tanışır ve bu insanlar onun kökenleriyle ilgili sorularının artmasını sağlar. Vizyonda daha iyi filmler olduğu için bunu es geçiyor gibi olacağız.

Kara Gün

Gerçek bir hikayeden ilhamını alan film Boston Polis Komiseri Ed Davis üzerinden ilerliyor. Korkunç bir terör eyleminden hemen sonra komiser, hayatta kalanlar ile birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek için zamanla yarışacaktır. 2013 yılından Boston Maratonu bombalı saldırısına giden süreci anlatan yapım bombalamanın ardından bütün şehri kapsayan bir terörist avını ve o süreci konu alıyor. İzlenmesi gereken bir yapım.

Tatlı Şeyler

İki modacı arkadaş; defilelerine yetişme telaşıyla yola çıkmaları sırasında, arabalarında sevimli mi sevimli bir bebekle beraber para dolu bir çanta bulurlar. Bu andan itibaren, yolculuğun seyri hem bebeğin ailesi hem de onları kovalayan mafya ile birlikte belalı bir şekilde değişecektir. E bir komedi filmi de eklemesek olmazdı. Tarzı olanlar tercih edebilir.

Tavşan Okulu

Alman yapımı bir animasyon. Yaramaz tavşan Max, macera dolu tatilini öğrencileri sihirli tavşanlar olan bir okulda geçirir. Tilkilere karşı arkadaşlarıyla mücadele veren Max, bu sayede hem yumurtanın sihrini hem de hayatla ilgili birçok şey öğrenecek.

23 Haziran 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Transformers 5: Son Şovalye

Transformers’ın 5. devam halkası olan Transformers 5: Son Şövalye‘nin yönetmen koltuğunda serinin üünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor. Filmin başrollerinde bir önceki filmin Cade Yeager’ı Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Josh Duhamel ve Santiago Cabrera yer alıyor.

Transformers 5, 260 milyon dolarlık bütçesi ile en pahalı Transformers filmi. Biz de ona hakkını vermeliyiz diye düşündük. Serinin ilk filmleri hoşunuza gittiyse bunu da kaçırmamanız gerek.

Transformers bu sefer serinin özündeki efsaneleri paramparça etme hedefini taşıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime ise gitmiş durumda. Geleceği kurtarmanın tek çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi ise Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan gruba kalıyor.