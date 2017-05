26 Mayıs 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler sayıca 9 ama Karayip Korsanları 5’i izlemeden olmaz!

Mayıs ayını da hiç Mayıs ayı gibi yaşamamışken ve güzel havanın keyfini çıkartmak yerine hala sinemalara doluşuyorken bir vizyon günü daha geldi. İnsanın film üzerine film izleyesini getiren bu havalarda vizyona giren sayımız 9 (dokuz). Uzun zamandır beklenen bir serinin devam filmi ise Haftanın Filmi olarak göreceğiz. Fakat seriyi izlememiş olanlar için bir seçeneğimiz daha olacak. Buyurun önce filmler sıralansın, ardından haftanın filmini övelim:

26 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler

Özgürlüğün Sesi Bilal Sinsiran: Yasak Aşk Deha Aşk ve Savaş Toz Yarının Adı Başka Katre Karanlık Görev Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı

Özgürlüğün Sesi Bilal

Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal‘ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu yine Ayman Jamal’a ait. Animasyon türündeki bu filmin orijinal seslendirme kadrosunda Ian McShane, Adewale Akinnuoye-Agbaje, John Eric Bentley yer alıyor. Hz. Muhammed’e ilk inananlardan siyahi bir köle olan Bilal-i Habeşi’nin özgün hikayesi konu ediliyor.

Sinsiran: Yasak Aşk

Evli bir kadın olan Nermin, sevgilisiyle yasak bir aşk yaşamaktadır. Sevgilisiyle birlikte olabilmek için onun yardımıyla bir büyü yaptırır. Ancak bu büyünün sonuçları çok ağır olur. Korku filmi klasiği olarak adlandırabileceğimiz yapımın yönetmeni Samet Çakırtaş.

Deha

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary’yi büyütürken, Mary’nin okula başlamasıyla birlikte Mary’nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak. Yönetmenliğini Marc Webb’in üstlendiği yapım aile için dramaya ağırlık verecek. Dram izlemek isteyenler için güzel bir seçenek.

Aşk ve Savaş

Başrolünde usta yönetmen Kusturica’nın kendisinin ve ünlü aktris Monica Bellucci‘nin yer aldığı film, bir adamın hayatının üç farklı dönemine değiniyor. Filmin orijinal adı Na mlečnom putu. Bosna Savaşı’nda sütçü olarak cepheye süt taşıdığı günler, gizemli İtalyan bir kadına âşık olduğu dönem ve keşiş olarak inzivaya çekilip hayatını düşündüğü dönem. Yine bir dram filmi.

Toz

Gözde Kural’ın filminde Öykü Karayel, Beran Soysal ve Muhammed Cangören başrolleri üstlenirken, Afganistan sinemasının oyuncuları Abdul Qadir Farookh, Haji Gul Aser ve Masud Ahmadi de kadroda yer alıyor. Film Azra’nın, ailesinin sır dolu geçmişinin izini sürerken; savaşın insanların kaderi üzerindeki etkilerini ve Afganistan’da yalnız bir kadın olarak çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Yarının Adı Başka

Dram ve aşk türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Mustafa Yıldız Delazy ve Moharram Zeinalzadeh beraber oturuyor. Filmin başrollerini ise Fırat Tanış, Zelal Dede, Metin Keçeli ve Volkan Keskin paylaşıyor. Afgan, yaşlı bir bisikletçi olan Nesim’in oğlu uzun zaman önce İstanbul’a gelip yerleşmiştir. Yaşamını İstanbul’da sürdüren oğlu tam da düğün hazırlıkları esnasında ortadan kaybolur. Bu haberi alan Nesim, oğlunu bulmak için yollara düşer.

Katre

Yapımcılığını Ayhan Işık Oyunculuk Okulu’nun sahipleri Berkay Berkman, Nil Yüzbaşıoğlu ve Atakan Şatıroğlu yaptığı ve Berkman ve Şatıroğlu’nun yönettiği film, psikopat bir emlakçı olan Savaş’ın hayatını ele alıyor. Savaş, yaşadığı mahallenin insanları tarafından çok sevilen, saygı duyulan, güvenilir biridir. Fakat Savaş’ın kardeşi Umar ise, çocukken bir böcekten kaptığı hastalık sebebiyle havale geçirerek yatalak kalmıştır. Savaş bu durumdan Allah’ı suçlayıp ona inananların fikrini değiştirmeyi görev edinir.

Karanlık Görev

Jee-woon Kim’in yazıp yönettiği film 2016 En İyi Yabancı Film kategorisi için Güney Kore’nin aday adayıydı. Başrollerinde ünlü Koreli aktörler Byung-hun Lee, Yoo Gong ve Kang-ho Song yer alıyor. 1920’lerin sonunda geçen film, bağımsızlığını kazanmak için şiddete başvuran direnişçi bir örgütü ve onları durdurmaya çalışan Japon ajanları arasındaki kedi-fare oyunlarını anlatıyor.

26 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı

Filmin yönetmen koltuğunda Espen Sandberg ve Joachim Rønning ikilisi otururken, senaryo Jeff Nathanson’a emanet. Oyuncu kadrosunda ise Johnny Depp ve Javier Bardem başı çekerken kendilerine Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham ve Geoffrey Rush eşlik ediyor.

Her zamanki gibi serinin devam filminde aynı yüzleri göreceğiz ve bu bizi sevindiriyor. Macera, fantastik ve aksiyon öğelerini bir arada tutan yapımın orijinal adı: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

Jack Sparrow, yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar’ın yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni’nden kaçmayı başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack’tir. Jack, Salazar’ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası’nın peşine düşer. Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth ve Kraliyet Donanması’ndan dik başlı, genç bir denizci olan Henry ile zorlu bir anlaşma yapar.

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı

26 Mayıs 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Son karar yine sizin! Şimdiden keyifli seyirler…