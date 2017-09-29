29 Eylül 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile sizlerleyiz. Bu hafta da yine film sayımız tatmin edici seviyede ama LEGO Ninjago‘yu izlemeden olmaz! Diğer alternatiflere de birlikte bakalım haydi!

Hellö! Hepimiz yazın rehavetinden kurtulup kendimizi sıcak ve güvenilir sinema salonlarımıza atmaya başladık mı? Yazın ‘aman bu sıcakta film mi izlenir’ diyenleri kışın sinema salonlarına almasalar nasıl güzel olurdu 🙂 Amaan neyse biz festivalli ve neşeli Ekim ayına adım atacakken vizyonda neler oluyor onu konuşmaya geldik. Buyurun bakalım vizyonda neler varmış ve haftanın filmi hangisiymiş?

29 Eylül 2017 Vizyondaki Filmler

Ay’ın Sırrı Suspiria Anne! Kurtlar Vadisi Vatan Firardayız Benim Varoş Hikayem Damat Koğuşu Lego Ninjago Filmi

Ay’ın Sırrı

Başrollerinde Ron Perlman, Rupert Grint, Robert Sheehan’n yer aldığı Moonwalkers (Ay’ın Sırrı) Fransız yapımı bir aksiyon filmi. Yönetmen koltuğunda Antoine Bardou-Jacquet oturuyor. Apollo 11’in üretilmediği teorisi ile yola çıkan yapım, haftanın izlenme ihtimali yüksek filmleri arasında.

Suspiria

Gerilim türünün en yetkin isimlerinden olan Dario Argento’nun başyapıtı olan Suspiria, sinema tarihinin en başarılı birkaç gerilim filminden biri. Yani korku sevenler doluşsun. Amerikalı genç kadın Suzy Bannion, dünyanın en iyi bale okullarından birine gitmek için Almanya’ya gider. Bir akşam vakti okulun kapısını çalar ve tam da bu andan itibaren esrarengiz durumlara tanık olmaya başlar.

Anne!

Haftanın ikinci gerilim filmi. Darren Aronofsky‘nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Lawrence ve Javier Bardem yer alıyor. Dolayısıyla sadece oyunculukları için bile izleme ihtimalimiz yüksek. Film, sakin ve sıradan bir hayat süren bir çift çevresinde gelişiyor. Herkesin yan komşusu olabilecek olan sıradan çiftin hayatı, evlerine gelen istenmeyen misafirden sonra altüst olur. Çiftin ilişkisini sınayacak olan bu misafir evin tüm huzurunu bozacaktır. Film aynı zamanda Filmekimi’nde gösterimde.

Firardayız

Firardayız filmi bir Türk yapımı. Hapisten kaçmaya çalışan bir grup insanın komik hikayesini konu alıyor. Yönetmeni Tolga Baş ve oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Burak Satıbol, Ferit Aktuğ var. Bu hafta izlenecek filmlerde son sıralarda yer alıyor.

Kurtlar Vadisi Vatan

Filmin başrolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih Işıtan bulunuyor. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor. Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar sınırda düşmana karşı duracaktır. Yani eminim ki bu film gişe yapacak ama ne gerek var?

Benim Varoş Hikayem

Yunus Ozan Korkut’un yazıp yönettiği ve görüntü yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Adana Ceyhan arka sokaklarında yaşayan insanları konu ediyor. Çok izleneceğini düşünmesem de bir göz atılmasında fayda var. İyi zaman geçirmelik.

Damat Koğuşu

“Damat Koğuşu”, tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşlara verilen isimdir. Türkiye’de yaşanmış gerçek öykülerinden ilham alınan filmde, tecavüz suçlamasıyla koğuşa getirilen bir gencin ekseninde, bu koğuşta gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. İlker Savaşkurt yönetmenliğindeki dram filmi, dikkat çekici bir konuya sahip.

29 Eylül 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi : LEGO Ninjago Filmi

LEGO‘nun efsanevi filmlerden biri olan Ninjago filmi de vizyondaki yerini aldı. Filmin yönetmenleri Charlie Bean, Paul Fisher. Amerikan yapımı aksiyon ve animasyon türünü kaçırmayın deriz.

Genç Lloyd namı değer Yeşil Ninja, hepsi gizli savaşçı olan LEGO Yapım Ustaları arkadaşları ve Kung Fu ustası Wu ile birlikte dünyanın en kötü adamı savaş lordu, aynı zamanda Lloyd’un babası olan Garmadon’a karşı savaşmak zorundalar.

Film 3 boyutlu ve dublajlı seçeneklerle vizyonda!

LEGO Ninjago Filminin Fragmanı