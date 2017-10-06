6 Ekim 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile sizlerleyiz. Vizyona giren filmler arasından Blade Runner 2049‘u uzun zamandır bekliyorduk.

Bu hafta yine ballı kaymaklı filmler listesi ile karşı karşıyayız. Sonbahar kış olunca insan ister istemez havalı filmlerin geleceği beklentisine zaten giriyor. O yüzden beklentimiz ekim ayı için de tavan yapmış durumda. Aynı zamanda Filmekimi filmleri de vizyondaki yerlerini yavaş yavaş almaya başladı. Buyurun hep birlikte doluşalım:

6 Ekim 2017 Vizyondaki Filmler

My Little Pony Çavdar Tarlasındaki Asi Dört Köşe Babam Korku Kayıtları Kervan 1915 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

My Little Pony Filmi

Çoluğumuz çocuğumuz için bayram filmi tadında. Amerikan yapımı animasyon ufak yaşlara hitap ediyor. Yönetmenliğini Jayson Thiessen yaptığı yapımın konusu; Karanlık bir güç Ponyville ve arkadaşlarını tehdit eder. Bu güç onları Equestria dışında yeni arkadaşlıklar edinecekleri, zorluklarla karşılaşacakları, arkadaşlığın sihirini kullanarak evlerini kurtarmaya çalışacakları bir maceraya sürükler.

Dört Köşe

Türk yapımı bir komedi filmi izlemek isterseniz buyurun gelin. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın gerçekleştirdiği filmin konusu: Aynı gece, aynı nezarethanede bulunan Aşkın, Emel, İrfan ve Muzo haksız yere gözaltına alınmışlardır. Hak yiyerek güçlü olandan çalıp, yaşadıkları tüm haksızlıkları sıfırlamaya karar verirler ve macera başlar.

Çavdar Tarlasındaki Asi

Filmekimi filmlerinden biri daha vizyonda. Amerikan yapımı biyografinin yönetmeni Danny Strong. Film, dünya edebiyatının baş yapıtlarından olan ‘Çavdar Tarlasındaki Çocuklar” romanının yazarı J.D. Salinger’in hayatını konu ediyor. Yazarın hem kariyeri, hem gençlik yılları hem de kendisine ağır bir travma yaşatan İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede verdiği mücadele anlatılıyor.

Babam

Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven gibi tanınmış isimlerin yer aldığı yapımda yönetmen koltuğunda Nihat Durak oturuyor. Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif’le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır.

Korku Kayıtları

Orijinal adıyla The Crucifixion. Gerçek hayat olaylarına dayanan bu filmde; bir rahip, şeytan çıkarma eylemini üzerinde gerçekleştirdiği bir rahibeyi öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilir. Bu konu üzerine araştırma yapan bir gazeteci, bu kişinin aslında zihinsel olarak hasta birisini öldürüp öldürmediğini veya bu iddiaların yanlış olup olmadığını ve onun sadece şeytani bir varlıkla yaptığı savaşı kaybedip kaybetmediğini ortaya çıkarmaya çalışır. Gerilim sevenler için birebir.

Kervan 1915

Tarih ve dram bir arada. Yönetmenliğini İsmail Güneş’in 1915 yılının Haziran ayında Giresun’un meydanında Ermeni kadınlar ve çocuklardan oluşan 200 kişilik bir kafileyi göç ettirmek için bir ihale düzenlenmiştir ve Katırcı Salim, Murat’ın önüne geçerek bu işi üstlenir. Topluluk bir kervan şeklinde Halep’e doğru yola çıkar. Bize de onlara bu macerada eşlik etmek düşüyor.

6 Ekim 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Blade Runner 2049

Başrollerinde Ryan Gosling ve Rick Deckard rolünde Harrison Ford‘un boy göstereceği filmin kadrosunda Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James ve Dave Bautista yer alıyor. İsimleri say say bitiremedik çünkü her biri birbirinden önemli isimler ve roller.

Filmin senaryosunda ise Hampton Fancher ve Michael Green imzası var. Devam halkası olan Blade Runner 2049’da, Harrison Ford ve Edward James Olmos 1982’de yayınlanan Blade Runner filmindeki rollarini tekrar üstlenmişlerdir.

İlk filmdeki hikayenin üzerinden geçen 30 yıl sonrası anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı’nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard’ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.

Blade Runner 2049 Fragmanı