Ölmek İçin 13 Sebep Dizi İncelemesi

Yazan:
Ali Tuna Alsoy
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Netflix‘in yeni harikası Ölmek İçin 13 Sebep dizisini sizler için inceledik. İzleyip gördük ki dizi kesinlikle izlemeye değer bir yapım olmuş.

Who is 13 Reasons Why star Katherine Langford Meet the actor who plays Hannah Baker in new Netflix series Ölmek İçin 13 Sebep Dizi İncelemesi

Ölmek İçin 13 Sebep Dizisi Kesinlikle İzlemeye Değer

Açıkçası dizinin fragmanı çıktığında benim pek ilgimi çekmemişti. Sonrasında diziyi izlemeye şans eseri başladım. Dizi, benim beklentilerimin çok üstündeydi. Her zamanki gibi sıradan bir Netflix dizisi sanmıştım ancak dizinin kitaptan uyarlandığını öğrendiğimde -kitaptan uyarlama dizi veya filmler her zaman daha kaliteli olur- deneme amaçlı ilk bölümünü izlemiştim. Dizi, insanı bir sonraki bölüme geçmesi için resmen zorlayan bir yapıya sahip. Eğer “Ben yeni bir diziye başlamak istiyorum.” diyorsanız, ben size bu diziyi şiddetle öneririm.

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Zaten sadece dizinin IMDB puanına bakarak da dizinin ne kadar güzel olduğunu anlayabilirsiniz. Dizinin IMDB puanı an itibarıyla 9,0 ve bu oldukça yüksek bir puan. Peki ya dizinin içeriği nasıldı? Dizinin ilk bölümü size daha çok hikayeyi, neler olduğunu tanıtma amaçlı. Bir Netflix klasiği olan “dizinin en can alıcı yerde bitmesi ve hemen bir sonraki bölüme geçmeyi isteme.” bu dizide de hakim.

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Ölmek İçin 13 Sebep Konusu

Yeni gittiği okulda bazı öğrenciler tarafından zorbalığa maruz kalan Hannah Baker, intihar eder ve ardında ona zorbalık eden ve hatta ettiğini bilmeyen kişilere bazı kasetler bırakır. Ve dizimizin ana karakteri Clay Jensen’da bunlardan biridir. Clay’in kendisiyle ilgili olan kaseti bulabilmesi için tüm kasetleri dinlemesi lazımdır.

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Ve son olarak, eğer dizinin fragmanını izlemediyseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ölmek İçin 13 Sebep Fragmanı

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