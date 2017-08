Üç harika sezonu geride bırakan Black Mirror‘ın 4. Sezon fragmanı yayınlandı. Diziye ait bir fragmanın yanı sıra bölüm isimleri ve oyuncu bilgileri de paylaşıldı. Dizinin bölümlerinden birini oyuncu-yönetmen Jodie Foster üstleniyor. Senaryonun tamamını Charlie Brooker‘ın üstlendiğini görüyoruz.

Dizi efsane bir sezonla ekranlara gelecek. Netflix tarafından yayınlanacak olan dizinin 4. Sezonu 6 bölümden oluşacak. Başlangıç tarihiyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi fakat tahminler Aralık ayını işaret ediyor.

Black Mirror 4. Sezon Fragmanı

Black Mirror 4. Sezon Bölüm İsimleri ve Oyuncu Kadrosu

“Arkangel”

Oyuncular: Rosemarie Dewitt (La La Land, Mad Men), Brenna Harding (A Place to Call Home), Owen Teague (Bloodline)

Yönetmen: Jodie Foster

Senaryo: Charlie Brooker

“USS Callister”

Oyuncular: Jesse Plemons (Black Mass, Fargo), Cristin Milioti (The Wolf of Wall Street, Fargo), Jimmi Simpson (Westworld, House of Cards), Michaela Coel (Chewing Gum, Monsters: Dark Continent)

Yönetmen: Toby Haynes (Dr Who, Sherlock)

Senaryo: Charlie Brooker & William Bridges

“Crocodile”

Oyuncular: Andrea Riseborough (Birdman, Bloodline), Andrew Gower (Outlander), Kiran Sonia Sawar (Murdered By My Father)

Yönetmen: John Hillcoat (Triple Nine, Lawless)

Senaryo: Charlie Brooker

“Hang the DJ”

Oyuncular: Georgina Campbell (Flowers, Broadchurch), Joe Cole (Peaky Blinders, Green Room), George Blagden (Versailles, Vikings)

Yönetmen: Tim Van Patten (The Sopranos, Game of Thrones)

Senaryo: Charlie Brooker

“Metalhead”

Oyuncular: Maxine Peake (The Theory Of Everything, The Village), Jake Davies (The Missing, A Brilliant Young Mind), Clint Dyer (Hope Springs)

Yönetmen: David Slade (Hannibal, American Gods)

Written By: Charlie Brooker

“Black Museum”

Oyuncular: Douglas Hodge (The Night Manager, Catastrophe), Letitia Wright (Humans, Ready Player One), Babs Olusanmokun (Roots, The Defenders)

Yönetmen: Colm McCarthy

Senaryo: Charlie Brooker