San Diego’da gerçekleştirilen Comic-Con çılgınlığı birbirinden güzel fragmanları da beraberinde getirdi. Onlardan biri de Netflix’in Stranger Things‘i idi. Merakla beklenen dizinin 2. sezonuna ait yepisyeni fragman ile hepimizi heyecanlandırmaya yetti.

Stranger Things‘i henüz izlememiş olanlar için kısaca konusu; Duffer Kardeşler tarafından yaratılan Amerikan bilim kurgu dizide kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuk ve onlara yardım eden, doğaüstü güçlere sahip bir kızın başından geçen olaylar anlatılıyor.

Stranger Things 2. Sezon kadrosunda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Cara Buono, Charlie Heaton ve Matthew Modine başrolleri paylaşacak. Kadroya yeni eklenen Sadie Sink (Unbreakable Kimmy Schmidt), Dacre Montgomery (Yeni Power Rangers filmindeki Kırmızı Ranger), Brett Gelman (Blunt Talk, The Other Guys), Linnea Berthelsen ve 80’lerin ikonik isimleri Sean Astin (The Goonies) ve Paul Reiser (Aliens).

1984 yılında geçecek olan Stranger Things 2. Sezon, Matt Duffer ve Ross Duffer tarafından yazılıp yönetilmektedir. Serinin her şeyi olan Duffer Kardeşler’e yönetici yapımcı olarak Shawn Levy ve Dan Cohen eşlik ediyor.

Stranger Things 2. sezon 9 bölümden oluşacak ve 27 Ekim’de Netflix‘te olacak. Heyecanla bekliyoruz!

Stranger Thins 2. Sezon Comic-Con Fragman