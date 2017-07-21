The Walking Dead 8. Sezon Tarihi Belli Oldu

The Walking Dead‘in 8. sezonuyla ilgili beklenen haber geldi ve dizinin başlangıç tarihi belli oldu. Yeni bir görsel ile duyurulan haberde dizinin başlangıç tarihininde duyurulmuş olması izleyenlerini sevindirdi.

Yayınlanan görselde Rick ve Maggie‘nin bakışması dışında dikkat çeken bir durum bulunmuyor. Dizinin 8. sezon başlangıç tarihi ise 22 Ekim olarak duyuruldu. İlk olarak E-News tarafında duyurulan haberde bir de poster yayınlandı.

The Walking Dead 8. Sezon Posteri

Her yıl sezon finali yaptıktan sonra en çok beklenen diziler arasında olan The Walking Dead yarattığı evrenle sekiz yıldır sevenlerini adeta mest ediyor.

Bu yılda bol zombi ve bol savaşlı bir sezon bizleri bekliyor olacak.

The Walking Dead 8. Sezon Görseli

Sabırsızlıkla beklediğimiz The Walking Dead 8. Sezonu, 22 Ekim tarihinde her yıl olduğu gibi AMC tarafından yayınlanacak.