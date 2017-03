All Eyez on Me’den Tupac’lı Yeni Fragman

Gelmiş geçmiş en büyük rapçilerden biri olan Tupac Shakur‘un hayatının anlatılacağı All Eyez on Me‘den yepyeni bir fragman geldi.

All Eyez on Me Konusu

Film son derece üretken bir rapçi, aktör, şair ve aktivist olan Tupac Shakur’un şimdiye kadar anlatılmamış gerçek hikayesi anlatılacak. Filmde hayat hikayesi New York City’de başlayan Tupac Shakur’un ilk dönemlerini de görüyor olacağız. İlk dönemlerinin ardından dünyanın en tanınan ve en etkili sesi olması da filmde işlenen diğer konular olacak. Pek tabii ki 25 yaşında beklenmedik bir şekilde ölmesi de filmin etkileyici finali olacak.

All Eyez on Me Oyuncuları

Benny Boom’un (Next Day Air) yönetmenliğini yaptığı All Eyez on Me filminde Kat Graham, Lauren Cohan, Hill Harper, Jamal Woolard, Danai Gurira ve Tupac Shakur rolünde Demetrius Shipp Jr. yer alıyor.

1996 yılında kör bir kurşuna kurban giden Rap müziğin efsanevi sanatçısı 3 albümlük dev bir anlaşmaya da imza atmış ancak Thug Life vol. 2’yi çıkaramadan hayata gözlerini yummuştu…

Ayrıca Tupac, öldürüldüğü güne kadar tüm düşmanlarına karşı büyük yeteneği, güçlü lirikleri ve yenilikçi zihniyeti ile verdiği savaş ile tam bir efsanedir!

Film Amerika’da 16 Haziran’da vizyona girecek.

All Eyez on Me Yeni Fragman