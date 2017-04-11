Atomic Blonde’tan Yeni Fragman Geldi

John Wick‘in yönetmeni David Leitch‘in yeni filmi Atomic Blonde‘tan bir fragman daha geldi. Charlize Theron‘un vurup kırdığı film epey ses getirecek gibi.

Atomic Blonde‘un oyuncu kadrosunda John Goodman (Kong: Skull Island, 10 Cloverfield Lane), Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella (Star Trek Beyond, The Mummy) ve Toby Jones yer alıyor.

Atomic Blonde Konusu

MI6’in en tehlikeli suikastçilerinden biri sayesinde şehri yerle bir edecek olan saatli bomba imha edilir. İhanet edenlerin planları suya düşürülür. Gizli Haberalma Servisi‘nin (SIS) Askeri bölümünde (MI6) ajan olarak görev yapan Lorraine Broughton (Theron) ajan görevini şehveti ve vahşetini eşit şekilde kullanarak icra etmektedir.

Çünkü onun görevi ya hayatta tutmak ya da hayata son vermek üzerine kurulmuştur. Ölümcül bir görev için tek başına Berlin’e gönderilen Lorraine, buradaki ofisin amiri David Percival (James McAvoy) ile birlikte çalışır. Soğuk savaş sırasında öldürülen bir ajanı ve eksik ajanların listesini aramaya koyulurlar.

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron’un başrolünde yer aldığı Atomic Blonde‘un yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Deadpool 2) üstlenirken senaryosu Kurt Johnstad tarafından uyarlanmıştır.

Atomic Blonde, Antony Johnston tarafından yazılan ve Sam Hart tarafından tasarımları yapılan bir çizgi romandır. İlk gösterimi yarın SXSW Film Festival’inde yapılacak olan Atomic Blonde 28 Temmuz’da ülkemizde vizyona girecek.

Atomic Blonde Yeni Fragman