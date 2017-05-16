Emma Stone ve Steve Carell’li Battle of the Sexes’ten Fragman

Başrollerinde Emma Stone ve Steve Carell‘in yer aldığı Battle of the Sexes‘ten fragman geldi. Film Billie Jean King ve Bobby Riggs’in arasındaki efsanevi tenis karşılaşmasını konu alıyor.

20 Eylül 1973 tarihinde Dünya 1 numarası Billie Jean King (Emma Stone) ve eski şampiyon Bobby Riggs (Steve Carell) arasındaki tarihe geçen karşılaşmayı konu alan fiimin detayları şöyle;

İki farklı cinsiyetteki tenisçinin bu karşılaşmayı yapmasının sebebi ise cinsiyet ayrımını aradan kaldırıp eşitliği göstermek için yapılan bir karşılaşması olmasıdır. Pek tabii ki Billie Jean’in maçı 3-0’lık bir set ile ezerek maçı tamamlaması da bu tarihe geçen anı taçlandırmıştır.

Geçmişlerinde kendi cinsleriyle ilgili yaptıkları açıklamaları bir kenara bırakarak tamamıyla eşitlik kavramına vurgu yapmak isteyen bu ikili sonunda amacına da ulaşır.

O dönem dünyada en çok konuşulan konu olma özelliği taşıyan bu hikaye Slumdog Millionaire ile Oscar ödülü kazanan Simon Beaufoy tarafından kaleme alınmış. Oscar ödüllü Little Miss Sunshine‘ın yaratıcıları olan Jonathan Dayton ve Valerie Faris‘in yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosu ise şöyle;

Elisabeth Shue

Sarah Silverman

Alan Cumming

Andrea Riseborough

Eric Christian Olsen

Natalie Morales

Austin Stowell

Wallace Langham

Jessica McNamee

Mickey Sumner

Bill Pullman’dan oluşuyor.

Battle of the Sexes filmi 22 Eylül’de ABD’de vizyona girecek.

Battle of the Sexes Fragman