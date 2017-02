Everything, Everything’ten Oldukça Dokunaklı Fragman

Amandla Stenberg ve Nick Robinson‘ın başrollerinde yer aldığı Everything, Everything filminden oldukça dokunaklı bir fragman yayınlandı.

Nicola Yun’un ödüllü romanı Everything, Everything‘in başrollerinde Amandla Stenberg (The Hunger Games) ve Nick Robinson (Jurassic World) yer alırken film Warner Bros. Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures imzalı.

Filmin diğer oyuncuları ise Ana de la Reguera (Sun Belt Express) ve Anika Noni Rose (Dreamgirls).

Everything, Everything‘in konusu ise şöyle: Dünyadaki hiçbir şeye dokunamadığınızı düşünün… Temiz havayı soluyamadığınızı, güneşin sıcaklığını hissedemeyeceğinizi ya da sevdiğiniz kişi öpememeyi… Bir hastalıktan dolayı bulunduğu evden asla dışarı çıkamayan 18 yaşında oldukça zeki Maddy ile onu görmek için amansız bir mücadele veren Olly’nin hikayesidir.

Maddy yaşadığı şeylerin ardından artık dünya ile irtibata geçmeyi istemektedir. Hele ki pencereden konuştuğu ilk aşkı Olly ile bir araya gelmek için her şeyini vermeye hazırken…

Stella Meghie’nin (Jean of the Joneses) yönetmenliğini yaptığı ve J. Mills Goodloe’nin (The Age of Adaline) senaryosunu uyarladığı Everything, Everything, Amerika’da 19 Mayıs’ta vizyonda olacak.

Everything, Everything Fragman