Ghost in the Shell’den Yeni Fragman Geldi

Scarlett Johansson‘ın başrolünde yer aldığı Ghost in the Shell filminden yeni bir fragman geldi. Merakla beklenen film 31 Mart’ta vizyondaki yerini alacak.

Ghost in the Shell konusu; Japonya’nın Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu teşkilatında yarı özerk bir konumda faaliyetlerini devam ettiren 9. Şube personeli, yukarıda isimleri geçen suçlara karşı mücadele eden özel bir birimdir. Teşkilatın harekat lideri, vücudu tamamı ile sibergenetik organ ve uzuvlardan oluşan Binbaşı Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson) ve ekibi, siber suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlar esnasında Kukla Ustası (Michael Wincott) adındaki oldukça tehlikeli ve kimliği tespit edilemeyen bir siber suçluya ulaşır. Motoko Kusanagi ve 9. Şube çok geçmeden Kuklacının gerçek kimliği ve amaçları ile karşı karşıya kalacaktır.

2029 yılındaki bir polisiye öykünün anlatıldığı Ghost in the Shell’de insanların yarı makineleşmeye başladıkları bir dönemde, onların beynine girmek ve bilgi çalmak çok daha kolay hale gelmiştir. Kukla Ustası adı verilen bir hacker üst düzey gizli bilgilere ulaşınca, devlet onu bulması ve ortadan kaldırması için gizli bir örgütü görevlendirir.

Aslında makineler ve canlılar arasındaki farkları inceleyen, gelişen teknoloji ile ruhlarını kaybetmeye başlayan, canlılıklarını sorgulayan karakterlerin hikâyesini anlatan bir filmdir.

31 Mart’ta vizyona girecek Ghost in the Shell için meraklı bekleyişimiz devam ediyor.

Ghost in the Shell Yeni Fragman