James Gunn‘ın merakla beklenen devam filmi Guardians of the Galaxy 2’den yeni fragman geldi. Kurt Russell‘ı da gördüğümüz fragman içinizi kıpır kıpır edecek.

Awesome Mixtape #2 ile tekrar karşımıza gelecek Guardians of the Galaxy 2’da ekip bu defa evrenin dışında bir yerlere macera peşindedir. Koruyucular takımı dağıtmadan bir arada kalıp Peter Quill’in gerçek ebeveynlerini aramaya devam ederler. Yaşlı düşmanları, yeni birliktelikleri ve fanların hastası olduğu karakterleriyle Marvel Sinematik Evreni‘ne neşe geliyor!

Kadrosunda Chris Pratt (Jurassic World) Peter Quill/Star-Lord; Zoe Saldana (Star Trek Into Darkness) Gamora; Dave Bautista (SPECTRE) Drax; Vin Diesel (Hızlı ve Öfkeli Serisi) sesiyle Groot; Bradley Cooper (Joy, American Sniper) sesiyle Rocket; Michael Rooker (Jumper) Yondu; Karen Gillan (The Big Short) Nebula ve Sean Gunn (Gilmore Girls) Kraglin rolüyle yer alacak.

Ayrıca kadroya yeni eklenen Pom Klementieff’i (Oldboy) Mantis, Elizabeth Debicki (The Great Gatsby, Everest), Chris Sullivan (The Drop) ve Kurt Russell’ı (The Hateful Eight) göreceğiz.

Guardians of the Galaxy 2, 28 Nisan’da vizyondaki yerini alacak. Heyecan içinde bekliyoruz efendim!

Guardians of the Galaxy 2 Yeni Fragman