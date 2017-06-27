Jackie Chan’in Aksiyon Dolu Yeni Filmi The Foreigner’dan Fragman

Aksiyon filmlerinin aranılan adamı Jackie Chan, yeni filmi The Foreigner ile tekrar karşımızda! Kızının intikamını almak için and içen Jackie Chan‘in hikayesi heyecanlandırdı.

Jackie Chan (Rush Hour, Shanghai Noon) ve Pierce Brosnan‘nın (Mama Mia!, The World’s End) başrolünde yer aldığı filmin detayları şöyle!

Casino Royale‘ın yönetmeninden gelen yeni aksiyon gerilim filmi The Foreigner filminin konusu ise şöyle; Film, uzun zamandır geçmişini gerilerde bırakmış olan bir iş adamı Quan’ın (Chan), genç kızının intikamını alabilmek için cesur bir siyasi eyleme imza atıyor olmasını konu alıyor. Teröristlerin kimliğini aramaya koyulan Quan yaptığı araştırmada, kendi geçmişinin de getirdikleriyle bazı yollar bulur. Kaçak katillerin kimliklerine dair ipuçları verebilen İngiliz hükümet yetkilisi (Brosnan) ile kedi-fare oyunu yapmaya çalışıyor.



Filmin yönetmeni Martin Campbell (Casino Royale, Edge of Darkness, Green Lantern) ile Pierce Brosnan, 1995’teki 007 James Bond filmi Goldeneye‘da da bir araya gelmişti. David Marconi’nin (Live Free or Die Hard) Stephen Leather’ın The Chinaman isimli romanından senaryosunu uyarladığı filmin diğer oyuncuları Ray Fearon, Rory Fleck Byrne, Stephen Hogan ve Michael McElhatton’dır.

The Foreigner filmi Amerika’da 13 Ekim’de vizyona girecekmiş. Bakalım ülkemizde ne zaman vizyona girecek? Fikri olan?

The Foreigner Fragman