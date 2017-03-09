Michael Fassbender’lı Alien: Covenant’tan Yeni Fragman

Michael Fassbender‘ın Walter rolüyle yer aldığı Alien: Covenant‘tan yeni fragman geldi. Ridley Scott‘ın yönetmenliğini yaptığı film 12 Mayıs’ta vizyonda!

Siz de Walter ile tanışmaya hazır mısınız? O halde aşağıya doğru devam edin!

Alien: Covenant fragmanında serinin diğer filmlerinde gördüğünüz Weyland-Yutani şirketinin de kısa bir reklamını görebilirsiniz.

Alien: Covenant Konusu

Covenant gemisinin mürettebatı galaksinin uzak tarafındaki bir gezegene yönelir. Bu gezegene ulaşan mürettebat, orada keşfedilmemiş bir cennet olduğunu düşündüklerini bir yeri keşfeder. Her şey Dünya’yı andırıyor gibi olsa da hayvan sesinden yoksun ve sessiz bu yer biraz gariptir. Karanlık ve tehlikeli bir gezegen olan bu cennetin tek sakini ise Prometheus‘tan hatırladığımız android David’tir. Ya da ona çok benzeyen Walter’dır. Kim bilir? Bakalım ekibin hayal gücünü zorlayan bu tehlike hayatlarına malolacak mı?

Oyuncu kadrosunda ise Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby ve James Franco yer alıyor.

Ülkemizde Yaratık: Covenant ismi ile 12 Mayıs’ta vizyona girecek film için geri sayım devam ediyor.

Alien: Covenant Yeni Fragman