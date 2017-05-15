Hastası olduğumuz Minyonlar, Çılgın Hırsız 3 filminin yeni videosunda bir güzel sahne alıyorlar. Bize de keyifle izlemek düşüyor!

İlk olarak 2010 yılında Çılgın Hırsız ismi ile vizyona giren film dünya çapında 543 Milyon Dolar gişe hasılatı elde etmişti. Devam filmi Çılgın Hırsız 2 ile ilk filmin de üzerine çıkarak 971 Milyon Dolara ulaşmışlardı. Serinin sevilen karakterleri Minyonlar için de bir film yaparak 2015 yılında 1.2 Milyar Dolara yakın gişe hasılatı elde edilmişti. Minyonlar 2 için 2020 yılını beklemeye koyulmuşken belirli aralıklarla gelen kısa film, video oyunları, kitaplar ve saha içi aktiviteleri ile yüzümüzü güldürmeye devam ediyorlar.

Serinin üçüncü filminde şu karakterleri izleyeceğiz: Minyonlar, Gru (Steve Carell), Lucy (Kristen Wiig), Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) ve Agnes’a (Nev Scharrel) orijinal seslendirmesini Trey Parker‘ın yaptığı Balthazar Bratt (South Park) eşlik edecek.

Çılgın Hırsız 3, 25 Ağustos’ta vizyona girecek.

Çılgın Hırsız 3’ten Minyonlar’ın Yer Aldığı Yeni Video