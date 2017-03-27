Spider-Man: Homecoming Fragman Öncesi Teaser Geldi

Bu yıl içerisindeki en çok beklenen filmlerden biri olan Spider-Man: Homecoming‘in yarın fragmanının geleceğini belirten kısa bir teaser yayımlandı. Dilerseniz önce teaserı izleyip, öyle konuşalım.

Spiderman: Homecoming Fragman Öncesi Teaser

Fragmanı izlediniz, peki ya sizce Marvel‘ın bu fragmanı Justice League‘in yeni -hepimizin çok beğendiği- fragmanı çıktıktan iki gün sonra duyurusunu yapması bir tesadüf mü? Bizce değil. Bizce Marvel bu fragmanla dikkatleri Justice League’den çekip, bu film üzerinde toplamak istiyor.

Sizde fark ettiyseniz, Spiderman: Homecoming diğer Spiderman serilerinden çok farklı. Mesela 2002’de çıkan Spiderman filminde neredeyse tek bir espiri bile yoktu. Üstelik tek örnek bu değil. Mesela eski Batman serileri. Espiri çok zor bulursunuz. Peki ya Justice League, fragmanında bile en az 3-4 tane espiri vardır. Bu örnekler saymakla bitmez. Homecoming, Justice Leauge, Terminatör, Star Wars… Bize göre bu, eski zamanlarda seyircinin şimdikinden biraz daha olgun olduğunu gösteriyor.

Homecoming’in diğer serilerden farklı olmasının başka bir sebebi ise Homecoming’in biraz daha çizgi romana bağlı olması. Örneğin Sam Raimi‘nin yönetip, Tobey Maquire’ın başrolde oynadığı Spiderman üçlemesi. Serinin çizgi romanla alakası bile yoktu ancak sonradan çekilen The Amazing Spiderman serisi, ilk seriye oranla çizgi romana biraz daha bağlıydı. Homecoming ise sanki Disney Channel’da yayımlanan Ultimate Spider-Man çizgi filminin gerçek hayattaki versiyonu gibi duruyor. Bize kalırsa filmde belkide, Örümcek Motor’u bile görebiliriz. Tabii eğer siz bana kendi görüşümü sorarsanız, bence bu film sıradan bir Disney klişesinden başka bir şey değildir.